嘉市副議長、市長黃敏惠分贈康乃馨 祝福母親節快樂
嘉義市議會今天上午進行施政總質詢，主持會議的副議長蘇澤峰在質詢休息時間特地準備康乃馨分送給市長黃敏惠及各局處主管，議場瞬間充滿溫馨氣氛；市長黃敏惠中午於市政府也致贈各局處康乃馨，祝賀大家母親節快樂。
市長黃敏惠表示，在這母親節前夕，祝福媽媽們平安、健康，更期望所有媽媽的孩子也平安健康；雖然疫情嚴峻，雖然沒辦法一一到各局處、每個人家中獻上祝福，但是與市府同仁在這裡向所有的媽媽們說聲母親節快樂。
她指出，在疫情中彼此關懷，鼓勵大家做好該有的防疫、衛生習慣，尤其是戴好口罩，保護自己，也保護別人，面對疫情難關時，相信未來一定可以看到明天，因為所有天下勇敢的媽媽都會守護家庭，祝福大家母親節快樂。
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