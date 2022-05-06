全國率先啟用 台南智慧停車格再進化可「隨停隨充」

台南智慧停車再進化，台南市政府與宏碁智通公司合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，今天完成第一階段總計491席正式上線，除了提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務外，市長黃偉哲表示，其中12席有結合電動車充電設備，提供電動車隨停隨充的便捷服務，他建議晚上10點停車格不收費，來充電可省下停車費用。

黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是任內重要任務，台南市於2018年率全國之先採用促參BOT方式建置第一期「智慧路邊停車計費系統」，導入物聯網感測科技與新式管理模式強化交通管理，市府團隊接續推動「第二期智慧路邊停車BOT案」，規劃在台南市政中心、高鐵台南站與新興重劃區再建置2000席智慧停車格位。

交通局長王銘德表示，台南市智慧路邊停車計費系統2019年4月啟用後，建置智慧停車柱的路段，平均周轉率成長22.6%，2年滿意度調查，市民對智慧停車柱的操作簡便、繳費多元、即時資訊等服務高達90%的滿意正面評價。今天啟用的第二代的智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務，讓市民體驗智慧停車升級後帶來的高效智慧城市應用，享受「更方便、更即時、更體貼、更全面」的智慧交通環境。

今天上線的491席智慧停車柱中，因應電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，在不影響非電車的停車權益下，先從電動車輛較常停放的區位選出12車格建置「智慧充電停車柱」，將逐步累積運經驗後再擴大推動，2013年4月底前將陸續完成60席「智慧充電停車格位」建置。