遇強迫推銷要勇於說不 嘉市消保官表示被迫買下產品可退

嘉義市議員李奕德今天在市議會質詢指出，接到不少市民反應行經嘉義市某大批發賣場時，被瘦身美容業者強力推銷美容化妝品，直到民眾購買千元保養品後才得以脫身。李奕德指出，這案件也被民眾PO在網路上，沒多久立即獲得超過3千人的關切，可見得有不少市民遇過類似狀況，市府相關單位應重視。嘉義市政府消保官黃崇傑說，遇到強力推銷民眾要堅決說不，若外力阻攔可報警，未注意簽約購買商品，事後也可依消保法相關規定退貨。

市議員李奕德表示，有民眾路經某大批發賣場時遇到惡質的推銷手段，而且有強制罪的嫌疑，一開始向民眾塞贈品這是母親節活動，接著藉由要幫民眾化妝、體驗再帶到小房間內收1百元做臉費用，然後就被2個人強力推銷產品及化妝品課程，有3萬6千元、2萬4千元等價錢，強力要民眾消費，民眾打電話和媽媽聯絡後表示，家境不好花費不起，但是裡面的人持續遊說，還指民眾不懂愛護自己等等，民眾急著要脫身只好消費1千元商品才得以離開。

李奕德說，這些都是民眾親自在網，希望市政府要重視，這事件令民眾心生畏懼也引起許多市民關切，貼文不到3小時，就有超過3千人關切按讚，不少網友分享、留言表示也曾遇過類似狀況。

嘉義市消保官黃崇傑說，曾對店家進行稽查，其公司登記、商品、報稅等都有依照法令規定，是否是強迫推銷很難去認定，但推銷員確實會以話術吸引民眾上門；去年、前年有接過類似的消費糾紛5、6件，但今年還沒有。

他呼籲消費者保持理性消費，面對強力推銷應堅決說不，並離開現場，如遇外力阻攔，可以報警處理。若未注意而簽約購買了，也可主張解約退款，依據消保法規定，在7天內寄出存證信函或親至營業處所堅持辦理退費。

另依據衛生福利部瘦身美容定型化契約應記載事項規定，關於購買美容產品贈送服務的消費，該美容產品及後續服務各占總價50%，故消費者雖然已使用美容產品，但未接受後續服務者，仍可解約退款，退還一半的價金。