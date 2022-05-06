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遇強迫推銷要勇於說不 嘉市消保官表示被迫買下產品可退

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員李奕德今天在市議會上質詢希望市府相關單位重視民眾被強迫推銷的事件。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德今天在市議會上質詢希望市府相關單位重視民眾被強迫推銷的事件。記者李宗祐／攝影

嘉義市議員李奕德今天在市議會質詢指出，接到不少市民反應行經嘉義市某大批發賣場時，被瘦身美容業者強力推銷美容化妝品，直到民眾購買千元保養品後才得以脫身。李奕德指出，這案件也被民眾PO在網路上，沒多久立即獲得超過3千人的關切，可見得有不少市民遇過類似狀況，市府相關單位應重視。嘉義市政府消保官黃崇傑說，遇到強力推銷民眾要堅決說不，若外力阻攔可報警，未注意簽約購買商品，事後也可依消保法相關規定退貨。

市議員李奕德表示，有民眾路經某大批發賣場時遇到惡質的推銷手段，而且有強制罪的嫌疑，一開始向民眾塞贈品這是母親節活動，接著藉由要幫民眾化妝、體驗再帶到小房間內收1百元做臉費用，然後就被2個人強力推銷產品及化妝品課程，有3萬6千元、2萬4千元等價錢，強力要民眾消費，民眾打電話和媽媽聯絡後表示，家境不好花費不起，但是裡面的人持續遊說，還指民眾不懂愛護自己等等，民眾急著要脫身只好消費1千元商品才得以離開。

李奕德說，這些都是民眾親自在網，希望市政府要重視，這事件令民眾心生畏懼也引起許多市民關切，貼文不到3小時，就有超過3千人關切按讚，不少網友分享、留言表示也曾遇過類似狀況。

嘉義市消保官黃崇傑說，曾對店家進行稽查，其公司登記、商品、報稅等都有依照法令規定，是否是強迫推銷很難去認定，但推銷員確實會以話術吸引民眾上門；去年、前年有接過類似的消費糾紛5、6件，但今年還沒有。

他呼籲消費者保持理性消費，面對強力推銷應堅決說不，並離開現場，如遇外力阻攔，可以報警處理。若未注意而簽約購買了，也可主張解約退款，依據消保法規定，在7天內寄出存證信函或親至營業處所堅持辦理退費。

另依據衛生福利部瘦身美容定型化契約應記載事項規定，關於購買美容產品贈送服務的消費，該美容產品及後續服務各占總價50%，故消費者雖然已使用美容產品，但未接受後續服務者，仍可解約退款，退還一半的價金。

嘉義市政府消保官表示，對於前開相關消費爭議如仍有疑義者，可撥打全國消費者服務專線1950洽詢，或上行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

有民眾在臉書上貼文述說疑被強迫推的過程，獲得許多網友分享、貼文回應。圖／翻攝臉書
有民眾在臉書上貼文述說疑被強迫推的過程，獲得許多網友分享、貼文回應。圖／翻攝臉書
嘉義市議員李奕德今天在市議會上質詢希望市府相關單位重視民眾被強迫推銷的事件。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德今天在市議會上質詢希望市府相關單位重視民眾被強迫推銷的事件。記者李宗祐／攝影

嘉義 消保官 化妝品

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