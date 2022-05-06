疫情燒不停 台南醫界發聲明盼市民挺第一線
台南市今天新增922名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，4大主責醫院與台南市醫師公會、診所協會發表聯合聲明，強調目前台南醫療量能充足，盼市民力挺第一線防疫人員。
台南市4大主責醫院成大、奇美、市立醫院、安南醫院的院長，以及台南市醫師公會、台南市診所協會今天發表聯合聲明指出，全世界已與COVID-19病毒纏鬥2年多，在中央指揮中心公布相關防疫政策之外，台南市府團隊一路帶領第一線防疫工作人員積極應變。
聲明中指出，隨著疫情升溫、確診人數增多，加上中央政策快速轉變，呼籲市民和各界團體互相體諒、多點耐心和包容心，力挺醫護和衛政、社政等所有第一線人員。
台南市醫師公會理事長陳相國表示，市府與各區醫療院所包括4大主責醫院、31家網絡醫院、37區衛生所和逾600家基層診所，做好全市聯防工作，確保醫療量能充足，盼全力守住仍是目前六都確診人數相對較少的台南。
陳相國表示，目前確診者多為輕症或無症狀患者，透過居家照護計畫，相信每名患者都能獲得所需醫療，近來面對搶購快篩試劑，還有確診者容易緊張或急躁等狀況，希望民眾多給第一線醫護及衛生單位人員一點時間與耐心，共同度過疫情最艱困時刻。
奇美醫學中心院長邱仲慶表示，在疫情當下，經濟動盪、人心浮動，醫護人員也相當辛苦，他希望用德國哲學家尼采的名言，「凡殺不死我的，必使我更強大」來鼓勵大家，希望經過淬鍊，讓大家的意志更堅強，心也更緊密結合，一起向上提升台灣醫療服務水準，也使台灣人民更加茁壯。
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