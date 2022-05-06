北回二館太空教育館啟用 舉辦國家太空中心特展

嘉縣北回二館太空教育館今天啟用，與國家太空中心合作舉辦「國家太空中心30特展」；除把福衛五號、七號、發射火箭模型搬到現場，也展出衛星操控中心復刻版，一窺太空科技神秘面貌。

嘉義縣長翁章梁今天與國家太空中心副主任郭添全、水上鄉長劉敬祥等人參與嘉義縣科學教育中心北回二館太空教育館啟用儀式，並為「國家太空中心30特展」、「玩藝數特展」開幕。

郭添全致詞表示，太空中心去年滿30週年，從初學者到現在已擁有自主研製衛星及多枚衛星操控的實力，一路走來不容易，30特展記錄這些努力軌跡，是認識太空、瞭解台灣太空發展的好機會。

郭添全說，此次展出除了把福衛五號、七號、獵風者衛星及福五發射火箭模型搬到現場，更首度把衛星操控中心復刻版放進太空館，讓民眾一窺太空科技的神祕面貌。

教育處指出，「玩藝數特展」由嘉義大學策辦，用大型木作、3D列印、視覺藝術等大家熟知的方式，帶領孩子從藝術中探索數學的奧妙。兩場特展都展至10月29日。

翁章梁接受媒體聯訪表示，這裡不只是屬於嘉義的太空教育基地，而是雲嘉南的共同教育基地。未來縣府會持續與太空中心合作推動太空科技教育，並安排雲林縣、嘉義市、台南市學校到館進行戶外教學。

教育處指出，北回二館太空館主體建築外觀類似「福爾摩沙一號衛星」，定位為雲嘉南太空科技素養戶外教學場域。北回二館與一館太陽館位於水上鄉，兩館中間隔著縱貫線鐵路，未來配合嘉市鐵路高架及台鐵北回歸線站復站，增設空中走廊連結兩館。