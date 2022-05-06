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台南偏鄉北門號召民間機構簽約 支援防疫提升災害防救
台南北門區公所下午請來各里里長見證，區長張政郎代表與弘福社區關懷照顧服務協會、荷園社會福利慈善基金會、北門區大立診所分別簽訂「接種疫苗追加劑接送」支援、「災時緊急安置處所」及「救災疏散車輛」支援、「災害防救醫療」支援等協定書。結合民間資源擴充防救災及防疫能量，提升災時緊急應變能力。
台南偏鄉北門區災害防救、防疫、緊急安置、撤離、醫療量能都不如都會區；老年人口占全區人口數20％，因應高齡、身心障礙及行動不便民眾接種疫苗及災時疏散撤離、緊急安置、醫療照護需求，區公所與民間機構、診所簽訂支援協定，希望因應嚴重疫情、及面臨災害時能第一時間調用民間資源及人力即時投入防疫、救災工作，以保障民眾生命安全。
區長張政郎代表北門區防災團隊贈防災宣導品，感謝弘福社區關懷照顧服務協會附設北門長照服務機構、荷園社會福利慈善基金會附設弘能家園、北門區大立診所熱心提供防救災資源。張政郎表示，此次簽約不僅結合區公所與民間防救災量能，更展現區公所團隊與地方互助建立合作防災夥伴關係，公私協力共同守護家園。
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