沈榮津台南觀摩「智慧漁電共生養殖示範基地」 鼓勵大家種電

行政院副院長沈榮津下午到北門區三寮灣「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」觀摩，稱讚結合AI、大數據及太陽光電的「智慧水產雲」科技養殖技術；接著到學甲區公所參加漁電共生開發業者座談，希望鼓勵還在猶豫的業者加入，「共創漁電雙贏新經濟模式」。不過會場內外滿佈員警、盤查進出民眾，座談會也不讓媒體進入旁聽。

北門區三寮灣的「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」是由雲豹能源、台鹽綠能、資策會、新漢、富碩國際、海洋大學、微軟等產官學單位合作建立，基地採自動循環水養殖、自動水質監控、水下攝影機監控等多樣自動化設施、AI技術及大數據監控，提高白蝦、石斑等高經濟產值試驗養殖物存活率，屋頂太陽能板年發電量可達22萬度，20年可發電約430萬度，約可減碳218.5噸。

沈榮津說，小英政府上台後第一件事情就是做能源轉型，2025年再生能源要占發電量比率達20%，而且「已經提早超前部署完成」，其中太陽能發電2025年將達到發電量20百萬千瓦。

沈榮津感謝南市府與各單位攜手合作，透過漁電共生不但讓養殖效能提升，同時藉由太陽能板的設置獲得能源，還能翻轉漁村經濟，創造多贏局面。

市長黃偉哲表示，台南的日照條件好，是全國推動綠能發展最有成果的縣市，經市府與地方積極溝通推動，太陽光電備案容量已超過2.75GW，全市有93%的校園教室屋頂裝設太陽能板，並擴及光電球場、光電車棚，未來將建議教育部推動的風雨球場可改為推動光電球場，既可由廠商出資建置，還能回饋校務基金，同時市府也會密切監督漁電共生設施是否影響水質，確保設施安全，保障民眾權益及生態發展，進而創造市民贏、國家政策贏、廠商贏的三贏局面。