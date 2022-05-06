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母親節遊子是否回嘉？ 翁章梁建議視訊表孝心

中央社 / 嘉義縣6日電

母親節將至，旅外遊子可能返鄉，恐加重COVID-19疫情，嘉義縣長翁章梁今天建議遊子用視訊或打電話表達孝心，不一定要回家，非常時期媽媽會諒解。

翁章梁召開線上記者會，邀請前嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝說明感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護期間，家中可備解熱止痛藥、止鼻水藥、止咳化痰藥等，助緩解不適症狀，每日早晚量體溫，也可準備血氧機自我監測。

蕭博勝指出，居家照護或隔離期間如有身體不適，可透過視訊診療尋求醫療或用藥協助，民眾完成視訊診療後，嘉義縣55家社區藥局供領藥服務，由親友代領；如有領藥困難者，有26家社區藥局藥師提供送藥到宅服務。

翁章梁說，過幾天就是母親節，返鄉人潮可能帶來新一波疫情，建議遊子用視訊或打電話表達孝心，不一定要回家，非常時期媽媽會諒解。如果真的要回家，應留意自身健康狀況，有上呼吸道症狀或接觸疑慮，先快篩自主隔離，讓家人和自己都安心。

嘉義縣今天新增133人確診，其中13人屬外縣市已轉出，53人有症狀、67人無症狀。全縣6至11歲幼童疫苗接種559人，無不良反應。

嘉義 翁章梁 居家照護

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