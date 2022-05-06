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翁章梁拚連任 10月三項全國性活動在嘉縣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
睽違18年，2022璀燦國慶煙火重返嘉義縣故宮南院施放。圖／故宮南院提供
睽違18年，2022璀燦國慶煙火重返嘉義縣故宮南院施放。圖／故宮南院提供

睽違18年，2022璀燦國慶煙火重返嘉義縣！縣長翁章梁與111年國慶籌備委員會秘書長、內政部次長陳宗彥，上午在縣府共同宣布好消息。獲民進黨中央提名的翁章梁，年底拚連任，10月接連有國際農機展、全民運動會及國慶煙火等三項全國性活動在嘉縣，好戲連台助勢。

「10月對嘉義是非常重要熱鬧時刻！」翁章梁說，嘉縣10月舉辦第16屆國際農業機械暨資材展，2022全民運動會，加上國慶煙火，絕對會是嘉義有史以來最光輝的10月，讓全台看見嘉義新魅力，也為嘉義的旅遊注入強心劑！

陳宗彥說，感謝翁章梁帶領團隊，去年國慶煙火結束，積極爭取國慶煙火來嘉，許多縣市極力爭取，最後籌備會主委、立法院長游錫堃帶領團隊評估後，決定在嘉縣舉辦，今年國慶煙火有別於過去，呈現給國人不一樣視覺享受！今年國慶逢連假，歡迎全國民眾提前預訂國慶假期來嘉旅遊，享受不一樣的國慶晚宴！

翁章梁說，感謝慶籌會決定國慶煙火在故宮南院舉行，慶籌會非常積極，私下勘查評估幾個地點，最後與縣府會勘決定在故宮南院舉行；歡迎民眾利用國慶連假來嘉體驗深度旅遊。

翁章梁表示，2000年起國慶煙火首度走出台北，2004年移師嘉義施放，當時嘉縣以農業生產為主，18年後煙火再臨嘉義，嘉縣是崛起的農工大縣，相信國慶煙火將讓嘉義成為全國注目焦點。

睽違18年，2022璀燦國慶煙火重返嘉義縣故宮南院施放。圖／故宮南院提供
睽違18年，2022璀燦國慶煙火重返嘉義縣故宮南院施放。圖／故宮南院提供
睽違18年，2022璀燦國慶煙火重返嘉義縣！縣長翁章梁與111年國慶籌備委員會秘書長、內政部次長陳宗，上午在縣府共同宣布好消息。 記者魯永明/ 攝影
睽違18年，2022璀燦國慶煙火重返嘉義縣！縣長翁章梁與111年國慶籌備委員會秘書長、內政部次長陳宗，上午在縣府共同宣布好消息。 記者魯永明/ 攝影

國慶 嘉義 翁章梁

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