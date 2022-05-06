翁章梁拚連任 10月三項全國性活動在嘉縣

睽違18年，2022璀燦國慶煙火重返嘉義縣！縣長翁章梁與111年國慶籌備委員會秘書長、內政部次長陳宗彥，上午在縣府共同宣布好消息。獲民進黨中央提名的翁章梁，年底拚連任，10月接連有國際農機展、全民運動會及國慶煙火等三項全國性活動在嘉縣，好戲連台助勢。

「10月對嘉義是非常重要熱鬧時刻！」翁章梁說，嘉縣10月舉辦第16屆國際農業機械暨資材展，2022全民運動會，加上國慶煙火，絕對會是嘉義有史以來最光輝的10月，讓全台看見嘉義新魅力，也為嘉義的旅遊注入強心劑！

陳宗彥說，感謝翁章梁帶領團隊，去年國慶煙火結束，積極爭取國慶煙火來嘉，許多縣市極力爭取，最後籌備會主委、立法院長游錫堃帶領團隊評估後，決定在嘉縣舉辦，今年國慶煙火有別於過去，呈現給國人不一樣視覺享受！今年國慶逢連假，歡迎全國民眾提前預訂國慶假期來嘉旅遊，享受不一樣的國慶晚宴！

翁章梁說，感謝慶籌會決定國慶煙火在故宮南院舉行，慶籌會非常積極，私下勘查評估幾個地點，最後與縣府會勘決定在故宮南院舉行；歡迎民眾利用國慶連假來嘉體驗深度旅遊。