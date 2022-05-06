台南經發局長被爆六大罪狀 陳凱凌：黑函主動自請調查

台南市議會今進行綠能執行專案報告，國民黨議員王家貞拿出一大疊資料，指多名議員同時都收到一份檢舉經發局長陳凱凌的六大罪狀，在議會公開就是不會拿到一份資料就相信指控是真或假，但檢舉內容的人事時地物具體，且必稱「凱凌兄」顯示兩人關係匪淺，但還用很重的字眼要「魚死網破」，局長和台南市府部門是什麼樣的態度。

陳凱凌表示是黑函，完全是誣蔑不是事實，不論公領域和私領域所講的都不是事實，上周拿到資料第一時間就主動交給政風處長提起相關調查，他必須強調黑函對公務人員是很大的傷害和侮辱。

祕書長方進呈表示，政風處已在調查中，陳凱凌也同意接受調查，檢舉內容是真是假透過調查就可以做個澄清。

據指出，台南市多名市議員上周收到檢舉陳凱凌的六大罪狀，指控他在西門市場改建過程中套利、七股工業區脅迫開發商獲取利益、永康和柳營科工區汙水處理場圖利廠商及不當利益，以及自創驗收採購稽查小組架空文官等，還用公家經費租豪宅涉及不當男女關係等嚴厲的指控。

王家貞表示，這份幾十張的檢舉函指控若均不是事實，為何要如此這般精心記得這麼清楚？但在司法沒有後判決前，相信每一位的清白，但要求市府責成相關單位調查，還局長陳凱凌清白或給予行政或司法的懲處。

市府人員私下指出，在公領域部分主要是調查是否涉及瀆職、圖利、違反採購法等，至於陳凱凌在台南沒有房子，以公費為他租宿舍，一般行情每月房租約２萬多元，若超出的部分就要自行負擔。

陳凱凌出任台南市經發局長２年多，曾任新竹市政府都發處處長、桃園捷運公司總經理、高雄市政府捷運工程局局長、高雄市政府建設局代理局長、高雄市政府副秘書長、高雄市政府環保局代理局長等職務。陳凱凌在高雄市政府時期是少數擔任超過５個單位首長人物之一，曾被媒體喻為「救火隊」。