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陸軍砲訓部關廟營區聯外道拓寬 預定7月完工

中央社 / 台南6日電

台南市政府與國防部合作辦理陸軍砲兵訓練指揮部遷建，在關廟區的新營區外開闢2條主要聯外道路，其中10公尺寬聯外道路往南拓寬延伸暨新仁橋改建工程預定7月完工。

台南市長黃偉哲今天上午到關廟區視察營區聯外道路延伸到北新街暨新仁橋改建工程進度，並聽取地方民眾意見。

台南市政府工務局長蘇金安簡報指出，市府代辦陸軍砲兵訓練指揮部（原永康砲校）遷建與開發案，在關廟的新營區外闢設2條分別為20公尺、10公尺寬的聯外道路，但10公尺聯外道目前在國道3號以南路段仍為4公尺寬，且原本跨越溪流的新仁橋長度不足，汛期常有水患發生。

蘇金安表示，市府規劃往南闢建「關廟區砲校10公尺聯外道路延伸暨新仁橋改建工程」，去年6月開工，預定今年7月完工，工程包括新埔二街拓寬及新仁橋改建，橋長由原來的67公尺增加為112公尺，採用鋼箱梁式結構減少落墩數，降低水患發生機率。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，工程不僅提高交通便利度，也可降低受天災影響程度，希望砲校遷建工程能如期如質，最好能提前，進駐後可為地方帶來繁榮。

台南 黃偉哲 陸軍

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