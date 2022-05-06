聽新聞
test
0:00 / 0:00
市府加設淹水警示 強化汛期車行地下道安全
嘉義市政府未雨綢繆於汛期前即提早展開各項防汛整備工作，包含水門及抽水站巡檢、移動式抽水機調度預佈，確保各項水利設施正常運作；另為因應地下道遇強降雨發生淹水仍有車輛不明究理誤陷淹水區，市府工務處於地下道入口處設置淹水警示，避免用路人誤闖淹水區，保障民眾生命財產安全。
考量興業西路地下道去年因短延時強降雨，曾發生積淹水狀況緊急封閉，仍有車輛誤闖事件，市府工務處今年於興業西路及世賢南北段地下道入口處，搭配原有橫向LED跑馬燈、積水自動警示設備及水尺標示，再加裝「直立式LED跑馬燈」警示車輛積水時勿闖入，當地下道積水達5公分，入口處即會亮燈閃爍警示，LED看板將顯示「地下道積水，請改道行駛」警語，防止用路人誤闖發生意外。
工務處指出，市轄管5處車行地下道設置包含電力、排水及監視系統等機電設備，市府藉由安裝「突波吸收器」防止突波損壞設備，利用即時傳回現場水情狀況作為防救災之依據，提升防救災決策品質。
市府工務處運用智慧科技結合物聯網，建置「嘉義市水情」APP，透過水情監控裝置可迅速查詢鄰近區排水位計數據、淹水感測資訊、雨量站、CCTV（即時影像）等資料，讓市府能於更短時間內掌握水情情資，供災時應變期間指揮調度決策使用，未來再搭配預警推播技術提升，提高治理及預警效率，達到減災應變成效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言