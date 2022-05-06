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市府加設淹水警示 強化汛期車行地下道安全

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府加設淹水警示，強化汛期車行地下道安全。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府加設淹水警示，強化汛期車行地下道安全。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府未雨綢繆於汛期前即提早展開各項防汛整備工作，包含水門及抽水站巡檢、移動式抽水機調度預佈，確保各項水利設施正常運作；另為因應地下道遇強降雨發生淹水仍有車輛不明究理誤陷淹水區，市府工務處於地下道入口處設置淹水警示，避免用路人誤闖淹水區，保障民眾生命財產安全。

考量興業西路地下道去年因短延時強降雨，曾發生積淹水狀況緊急封閉，仍有車輛誤闖事件，市府工務處今年於興業西路及世賢南北段地下道入口處，搭配原有橫向LED跑馬燈、積水自動警示設備及水尺標示，再加裝「直立式LED跑馬燈」警示車輛積水時勿闖入，當地下道積水達5公分，入口處即會亮燈閃爍警示，LED看板將顯示「地下道積水，請改道行駛」警語，防止用路人誤闖發生意外。

工務處指出，市轄管5處車行地下道設置包含電力、排水及監視系統等機電設備，市府藉由安裝「突波吸收器」防止突波損壞設備，利用即時傳回現場水情狀況作為防救災之依據，提升防救災決策品質。

市府工務處運用智慧科技結合物聯網，建置「嘉義市水情」APP，透過水情監控裝置可迅速查詢鄰近區排水位計數據、淹水感測資訊、雨量站、CCTV（即時影像）等資料，讓市府能於更短時間內掌握水情情資，供災時應變期間指揮調度決策使用，未來再搭配預警推播技術提升，提高治理及預警效率，達到減災應變成效。

嘉義市政府加設淹水警示，強化汛期車行地下道安全。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府加設淹水警示，強化汛期車行地下道安全。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府加設淹水警示，強化汛期車行地下道安全。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府加設淹水警示，強化汛期車行地下道安全。圖／嘉義市政府提供

淹水 嘉義

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