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母親節「台灣第一水庫」台南虎頭埤優惠母親半票優惠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
母親節台南虎頭埤優惠母親半票。圖／陳宏田提供
母親節台南虎頭埤優惠母親半票。圖／陳宏田提供

母親節將至，「台灣第一水庫」台南虎頭埤風景區推出母親節優惠，8日母親節當天母親本人入園半票40元優待，踩腳踏船6折優惠。

虎頭埤風景區主任陳宏田表示，目前區內大量阿勃勒含苞待放、陸續開花，阿勃勒花季即將到來，湖畔健行沿途美景相伴，可開車入園遊覽，行動不便長輩也能一覽自然的美，園區可烤肉、野餐，歡迎與媽媽一起來度過美好的母親節假期，母親節當天上下午於吊橋咖啡屋旁，各有一場街頭藝人薩克斯風演奏，歡迎漫步湖畔聆聽音樂之美。

售票時段上午6點半到下午6點、開放到晚上7點。因應防疫加強園區環境清消，酒精及肥皂或洗手乳供遊客使用、量測體溫，逾37.5度、疑似新冠症狀者不得入場，遊客未能保持安全社交距離時應佩戴口罩，露營區、烤肉區採事前預約、開放蟋蟀生態館、太陽能船遊湖。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，歡迎大家帶媽媽到虎頭埤走走，一同踩腳踏船感受湖面風光，一覽台灣第一水庫美景。

市長黃偉哲表示，簡單陪伴母親勝過貴重禮品：趁母親節帶媽媽到戶外走走，表達內心的感激，陪伴母親留下美好的回憶，祝福媽媽們母親節快樂。

母親節台南虎頭埤優惠母親半票。圖／陳宏田提供
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母親節台南虎頭埤優惠母親半票。圖／陳宏田提供
母親節台南虎頭埤優惠母親半票。圖／陳宏田提供
母親節台南虎頭埤優惠母親半票。圖／陳宏田提供
母親節台南虎頭埤優惠母親半票。圖／陳宏田提供
母親節台南虎頭埤優惠母親半票。圖／陳宏田提供
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母親節 虎頭埤

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