溫馨五月嘉義市長黃敏惠送廚媽蛋糕 警局長送手作甜點

為了感謝校廚們，嘉義市長黃敏惠與家長協會今天於嘉義國中致贈蛋糕給廚媽，感謝她們每日的辛勞付出。黃敏惠表示，國中小及幼兒園都有營養午餐，背後最辛苦的就是廚工媽媽，有她們的辛勞，減輕了家長的負擔。

黃敏惠表示，嘉義市國中小及幼兒園都有準備午餐，有廚工媽媽的幫忙才能讓孩子吃到最好、最健康的午餐，也減輕家長的負擔，因為有廚媽的用心，讓孩子更健康、快樂的成長。

家長協會理事長陳國慶表示，因為疫情關係，很多五月的祝福活動不能舉行，但是對廚媽的敬意一刻都不能減少，謝謝她們照顧我們的孩子，孩子都吃得非常健康；像嘉義國中的5名廚工媽媽要負責1000多位師生的食物真的很辛苦。這次準備了141份6吋的蛋糕將發送到嘉義市各國中小學及附設幼兒園、公幼的校廚們，讓大家一起歡慶母親節的到來。

教育處表示，去年度市府已達成全市28所國中小、3所公立幼兒園都百分之百自設學生午餐廚房、自辦學童午餐的目標，提供各校學生衛生、安全、營養均衡又熱騰騰的午餐。市府也與灃食公益飲食文化教育基金會合作，目前已經在嘉義市建置8間食育教室，積極推廣飲食教育。

嘉義市警察局長王文澤也在母親節前夕特地親手製作做提拉米蘇甜點，並在今天將每份甜點及一朵康乃馨送到女性同仁手中，祝福她們母親節快樂。第一次收到局長親手做的甜點女警感到十分驚喜，尤其當中有位女警剛生完寶寶還在坐月子中，收到這特別的母親節禮物倍感窩心。