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針對托育居隔停課亂象 台南市府：若有退費爭議可協助
疫情逐漸升溫，隨著居家隔離單的開立與3+4居家隔離的規定，造成校園停課問題日漸浮現，台南市議員陳怡珍接獲陳情發現，目前托嬰中心暫停托育標準，托育人員或幼兒匡列為密切接觸者，該班其他幼兒及老師也要停托3天，但只有接獲居家隔離單的對象才能領取補助及保險，配合停托的幼兒及老師不僅沒有補助、沒有保險，家長還需請防疫照顧假無薪照顧幼兒，
勞工局表示，針對6至11歲的學童 ，如接種疫苗後 有不良之反應 ，得自當天起算申請疫苗假 ，該期間家長如有親自照顧之需求 ，其中一人得申請防疫照顧假；家長如有照顧學童之需求也得請防疫照顧假 ，雇主應予准假 且不得視為曠工 ，強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。
有關民意代表反映因居家隔離造成幼托停課問題，教育局表示，目前各幼兒園均配合防疫措施及疫調工作，以確實保障幼童安全。有關居家隔離而停課所洐生之退費，可依台南市教保服務機構收退費辦法規定辦理，教育局近日尚未接獲教保服務人員反映遭停扣薪資之情形，若有相關情事可向本局反映，將請私幼確實依規定支薪。
社會局說，台南市有安平、東區、南區、北區、永康、安南、新豐、善化、麻豆、北門、玉井、新營等12處社會福利服務中心。若有因疫情影響配合停托之托育人員、家長致生活陷困，可就近至各社福中心諮詢求助或電洽社會局詢問電話：06-2993992，由社工即時進行關懷訪視，提供相關資源及協助。台南市政府也訂定托嬰中心及居家托育人員暫停服務標準，並發給施打3劑疫苗之居家托育人員守護標章，讓家長能安心送托。
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