台南建立「移工防疫長」 單一廠場10移工確診須及時通報

因嚴重特殊傳染性肺炎已擴大至全球大流行，防疫政策更迭迅速，鑑於外國人之文化與居住特性不同，且其可能受限於語言隔閡、或管道缺乏導致獲取資訊不足，台南市長黃偉哲年初便指示勞工局，持續針對轄內移工宿舍進行防疫訪視輔導。勞工局也在4月完成移工防疫長的建置，要求事業單位必須確實落實相關防疫規定，持續守護生活在台南每一份子的健康。

勞工局長王鑫基表示，鑑於4月外縣市發生移工群聚感染，勞工局旋即結合衛生局辦理「外國人Covid-19防疫措施宣導會」等移工防疫衛教宣導會，培訓移工衛教種子講師，約莫2百多人參訓。同時針對42家移工百人以上之事業單位，進行專案防疫查察。持續督促事業單位落實「同房外國人應同一工作區域或生產線」、「明定工作及宿舍管理規則及宿舍公共區域分流或分時段使用」、「宿舍不同樓層及不同棟之外國人禁止跨區或一起用餐」、「每日健康監測及記錄」等各項防疫規定。

勞工局去年已經完成轄內聘有移工之企業的全盤查察，輔導雇主必須依據「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」落實防疫規定。隨著指引的修正，勞工局今年1月，持續針對台南市聘僱50名移工以上之雇主及其宿舍進行查察，共計61家於1月27日全數完成。防疫沒有鬆懈空間，至4月底持續向產業類、家庭類的雇主進行訪視查察共計6063次，並提供多國語言防疫宣導資料，提醒企業務必落實防疫規定。

另為即時掌握資訊，勞工局要求，聘有移工30人以上的事業單位、百人以上的移工宿舍成立防疫專責小組，並回報防疫長聯絡資訊，於4月底完成轄內防疫長資料之建置，且依據勞動部所訂定「移工發生重大群聚確診事件應變措施應行注意事項」規定，要求事業單位若「單一廠場移工確診人數達10人（含）以上」，須即時通報勞工局。

勞工局將持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於LINE等網絡加強宣導外，亦於該局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用。若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，請大家一同為防疫努力。