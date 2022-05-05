聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市府加碼補助機車駕訓名額 培養安全騎乘觀念
嘉義市府統計嘉義市近年事故資料機車事故比例佔總事故的八成，而機車事故中又以未依規定讓車、違反號誌管制等為主要肇事因素，依交通部研究數據顯示參加機車駕訓較未受訓者肇事風險降低二成，有鑑於此，嘉義市政府為鼓勵民眾至駕訓班學習機車正確用路安全觀念，除中央補助名額增至450名，市府再增加300名，中低收入戶市府全額補助。
嘉義市政府表示，與嘉義區監理所爭取後，今年度交通部補助嘉義市市民的機車駕訓班補助名額由原定250名提高為450名，交通部每人補助1300元，未來監理所將視情況彈性增加補助名額，而市府也將加碼補助300名。另針對中低收入戶及低收入戶民眾，除中央補助之1300元外，市府將加碼全額補助，期望與中央一起努力，培養機車族群民眾正確的交通用路安全觀念。
市府表示，近期已與嘉義區監理所合作，積極至各高中職及大專院校宣導及推動校園駕訓試辦計畫，媒合駕訓班將派車至學校專車接送學生至駕訓班受訓，可解決學生自行至駕訓班或家長接駁的交通問題，目前已有嘉義大學、嘉義女中學生報名，結訓後並於今年11月底前考到駕照，就可透過駕訓班向監理所申請訓練費補助，為培養正確安全騎乘觀念，呼籲民眾多多報名參訓。
另為提高目前嘉義市監理站開放機車練習的便利性，已與監理站協商取得共識，增加目前練習場開放的時間，上班日除上午10時～12時、下午15～17時考照時段及不定期學校團體參訪外，其餘上班時間（8～17時）皆開放民眾練習，惟市府及監理站仍鼓勵民眾進機車駕訓班參訓，學習並培養正確機車騎乘安全觀念，可避免不必要的交通事故，保護自己同時也保護他人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言