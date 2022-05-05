嘉市府加碼補助機車駕訓名額 培養安全騎乘觀念

嘉義市府統計嘉義市近年事故資料機車事故比例佔總事故的八成，而機車事故中又以未依規定讓車、違反號誌管制等為主要肇事因素，依交通部研究數據顯示參加機車駕訓較未受訓者肇事風險降低二成，有鑑於此，嘉義市政府為鼓勵民眾至駕訓班學習機車正確用路安全觀念，除中央補助名額增至450名，市府再增加300名，中低收入戶市府全額補助。

嘉義市政府表示，與嘉義區監理所爭取後，今年度交通部補助嘉義市市民的機車駕訓班補助名額由原定250名提高為450名，交通部每人補助1300元，未來監理所將視情況彈性增加補助名額，而市府也將加碼補助300名。另針對中低收入戶及低收入戶民眾，除中央補助之1300元外，市府將加碼全額補助，期望與中央一起努力，培養機車族群民眾正確的交通用路安全觀念。

市府表示，近期已與嘉義區監理所合作，積極至各高中職及大專院校宣導及推動校園駕訓試辦計畫，媒合駕訓班將派車至學校專車接送學生至駕訓班受訓，可解決學生自行至駕訓班或家長接駁的交通問題，目前已有嘉義大學、嘉義女中學生報名，結訓後並於今年11月底前考到駕照，就可透過駕訓班向監理所申請訓練費補助，為培養正確安全騎乘觀念，呼籲民眾多多報名參訓。