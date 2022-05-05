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雲縣地院、地檢署遷建地點有著落了 就在舊虎尾機場

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣地方院檢建物1964年興建，至今已57年歷史，無人犯專屬通道，只能戴著手銬腳鐐穿過人群，缺乏人道考量。記者黃于凡／攝影
雲林縣地方院檢建物1964年興建，至今已57年歷史，無人犯專屬通道，只能戴著手銬腳鐐穿過人群，缺乏人道考量。記者黃于凡／攝影

雲林縣地院、地檢共用基地多年，主建物興建至今57年，空間不足且缺乏整體規畫，今年3月27日國防部軍備局書面同意雲林院檢申請撥用土地5公頃，址在舊虎尾機場，現列入擴大高鐵特定區，規畫3公頃新建地院大樓，2公頃新建地檢大樓，今天蘇治芬與立法院召委陳以信、法務部政次蔡碧仲等人到場考察。

雲林地方法院、地檢署遷建辦公廳舍，經蘇治芬2019年居中召開協調會，國防部軍備局3月27日書面同意撥用高鐵特定區旁的舊虎尾機場5公頃土地，司法院3月31日核定院檢辦公廳舍興建評估報告，院檢已向國產署申撥土地，預計明年中即可提出新興房屋建築計畫。

雲林地院院長劉長宜表示，院檢早期共用基地，雖於2003年協議分割，但地檢現仍使用部分廳舍，因需求各異無完整規畫，形成東拼西湊的格局。且隨著訴訟案件逐年遞增，地院人數增加，法庭、辦公室及檔案室空間嚴重不足，但院內已無空間可再增建，所以需要增加空間解決問題。

雲林地檢檢察長洪家源表示，地檢署第二、第三辦公室為原看守所、監獄、少年觀護所改建而成，內部廚房、房間等空間本就不合使用，再加上廳舍老舊，有漏水、壁癌問題，維護成本高，近三年花費500多萬元進行修繕，若遷建新地院大樓就可不必費心維修。

劉長宜也說，地院辦公室人員增加，使得辦公室面積需增加，預計向國防部申請無償不用取得土地3公頃，興建法院辦公大樓，預計規模為地上5層、地下2層，總樓地板面積約為44167平方公尺，總經費約18億元，在司法院核定評估報告後，已向國產署申撥土地，預計今年底可取得同意。

洪家源補充說明，地檢空間僅7837平方公尺，偵查庭、詢問室數量嚴重不足，須於一般辦公室設置，且無人犯提解專用通道，增加戒護風險。若遷建新地檢大樓，樓地板面積將提高至23183平方公尺，經費約14.4億元，現有辦公廳則由財政部國有財產署活化利用。

雲林縣地方法院、地檢欲遷建，今天立委蘇治芬（右一）、林文瑞（右二）、立法院召委陳以信（右三）等人到場考察。記者黃于凡／攝影
雲林縣地方法院、地檢欲遷建，今天立委蘇治芬（右一）、林文瑞（右二）、立法院召委陳以信（右三）等人到場考察。記者黃于凡／攝影
雲林縣地方法院、地檢欲遷建，今天蘇治芬（右二）與立法院召委陳以信、法務部政次蔡碧仲等人到場考察。記者黃于凡／攝影
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雲林縣地檢走道狹窄，若專案人犯數量多會塞爆，須請分局分批押送人犯。記者黃于凡／攝影
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