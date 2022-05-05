台南歸仁公所推「美食景點套裝行程」外地遊客齊聲稱讚

台南市歸仁區公所今天在阿菊食堂舉辦「歸覓出遊-美食景點套裝行程」 宣達會；除揭曉「玩味歸仁」美食景點地圖，還請來市長黃偉哲代言，與現場參加歸仁一日遊行程的台中與高雄旅客開心互動，推廣歸仁在地旅遊，行銷美食景點。

黃偉哲說，非常高興能來介紹最好吃的歸仁美食、在地風味以及最好看的歸仁美景，不管是吃的、喝的、玩的甚至購物，「歸仁都是一個天堂」。

黃偉哲說，過去有一首歌叫做「歸人沙城」，在歸仁還沒有開發之前的確是一個沙城，現在歸仁沙崙已是經過雕琢的美玉，來歸仁玩一整天，值得一來再來。

他說，很高興雄獅旅行社能夠號召中部的台中、南部的高雄民眾，有的北漂，有的南漂，通通飄來歸仁，一起來品嘗美食、看看美景、看看沙崙的好地方，看看歸仁很多地方，包括花市與很多的地方。

歸仁區公所還請來長榮大學坦尚尼亞外籍生麥杰，以流利的中文推薦歸仁旅遊景點與美食；會場展示歸仁傳統台菜餐廳及各式小吃。