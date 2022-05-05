台南歸仁公所推「美食景點套裝行程」外地遊客齊聲稱讚
台南市歸仁區公所今天在阿菊食堂舉辦「歸覓出遊-美食景點套裝行程」 宣達會；除揭曉「玩味歸仁」美食景點地圖，還請來市長黃偉哲代言，與現場參加歸仁一日遊行程的台中與高雄旅客開心互動，推廣歸仁在地旅遊，行銷美食景點。
黃偉哲說，非常高興能來介紹最好吃的歸仁美食、在地風味以及最好看的歸仁美景，不管是吃的、喝的、玩的甚至購物，「歸仁都是一個天堂」。
黃偉哲說，過去有一首歌叫做「歸人沙城」，在歸仁還沒有開發之前的確是一個沙城，現在歸仁沙崙已是經過雕琢的美玉，來歸仁玩一整天，值得一來再來。
他說，很高興雄獅旅行社能夠號召中部的台中、南部的高雄民眾，有的北漂，有的南漂，通通飄來歸仁，一起來品嘗美食、看看美景、看看沙崙的好地方，看看歸仁很多地方，包括花市與很多的地方。
歸仁區公所還請來長榮大學坦尚尼亞外籍生麥杰，以流利的中文推薦歸仁旅遊景點與美食；會場展示歸仁傳統台菜餐廳及各式小吃。
區長魏文貴表示，歸仁美食值得發掘推廣。 公所去年起陸續辦理歸仁美食三部曲行銷系列活動，第三部曲推廣歸仁美食景點旅遊，雄獅旅行社與公所合作一日遊優惠行程，開放台中及高雄地區報名，名額迅速搶光，可見大家對歸仁美食景點的嚮往。公所近期將推出「玩味歸仁」美食景點地圖，收錄歸仁16個景點及29個美食小吃，也規畫「歸覓出遊趣-花香美景」、「歸仁好時光-人文走讀」兩個主題行程，一日或二日遊都沒問題。另為提升外國朋友使用地圖便利性，特別增加中英對照內容，也可透過掃描地圖上QRCODE進入公所網站獲得更多相關資訊。
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