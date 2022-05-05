總統選用嘉義鳳梨酥贈日本友人 激勵農民信心

總統蔡英文今天上午在總統府接見日本自民黨青年局長小倉將信眾議員一行人，並贈送嘉義產製的鳳梨酥，激勵嘉義農民，對鳳梨產業的前景更有信心。

蔡總統3日在IG（Instagram）發布貼文，用道地台灣味的「珍珠奶茶」、「鳳梨酥」，歡迎來自日本自民黨朋友。由於總統贈送的鳳梨酥是嘉義產的「旺萊山鳳梨酥」，嘉義縣長翁章梁3日也在臉書（Facebook）貼文表達感謝。

翁章梁說，感謝總統選用嘉義鳳梨酥，歡迎日本的好朋友，相信到訪的貴賓一定會愛上嘉義鳳梨的酸甜好滋味。

旺萊山董事長劉家發今天告訴中央社記者，鳳梨將進入盛產旺季，感謝蔡總統對旺萊山鳳梨酥的肯定，為嘉義的鳳梨農注入強心針，也激勵農民，讓他們對鳳梨產業的前景更有信心。

翁章梁說，嘉義縣外銷「嘉義優鮮」的好鳳梨到日本，已經讓日本人激賞還擴大採購，此次又讓總統當作迎賓好禮，他為嘉義鳳梨感到驕傲，嘉義鳳梨是總統級的好選擇。