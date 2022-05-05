快訊

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

血戰馬立波？俄軍「停火又開火」與歐盟石油制裁

新增67例中症、6例重症 20多歲男腦傷「中轉重症」亡

總統選用嘉義鳳梨酥贈日本友人 激勵農民信心

中央社 / 嘉義縣5日電

總統蔡英文今天上午在總統府接見日本自民黨青年局長小倉將信眾議員一行人，並贈送嘉義產製的鳳梨酥，激勵嘉義農民，對鳳梨產業的前景更有信心。

蔡總統3日在IG（Instagram）發布貼文，用道地台灣味的「珍珠奶茶」、「鳳梨酥」，歡迎來自日本自民黨朋友。由於總統贈送的鳳梨酥是嘉義產的「旺萊山鳳梨酥」，嘉義縣長翁章梁3日也在臉書（Facebook）貼文表達感謝。

翁章梁說，感謝總統選用嘉義鳳梨酥，歡迎日本的好朋友，相信到訪的貴賓一定會愛上嘉義鳳梨的酸甜好滋味。

旺萊山董事長劉家發今天告訴中央社記者，鳳梨將進入盛產旺季，感謝蔡總統對旺萊山鳳梨酥的肯定，為嘉義的鳳梨農注入強心針，也激勵農民，讓他們對鳳梨產業的前景更有信心。

翁章梁說，嘉義縣外銷「嘉義優鮮」的好鳳梨到日本，已經讓日本人激賞還擴大採購，此次又讓總統當作迎賓好禮，他為嘉義鳳梨感到驕傲，嘉義鳳梨是總統級的好選擇。

鳳梨酥 嘉義 日本

延伸閱讀

台灣好梨！嘉義旺萊山鳳梨酥伴手禮 總統送日本訪問團

搶救少子化 翁章梁送母親新生兒大禮包親子戴口罩受贈

吸睛！ 嘉縣警局製作多國語言哏圖防詐

總統誇讚嘉義極光哈蜜瓜開賣 瓜農：良率看老天臉色

相關新聞

老舊電線成火警主因 台南議會要市府獎勵50年屋齡更換

內政部消防署2021年全國火警統計老舊電氣佔2905件，已高居火警原因第一，台南市議會今天安排「老舊管線火災檢討專案報告...

台南歸仁公所推「美食景點套裝行程」外地遊客齊聲稱讚

台南市歸仁區公所今天在阿菊食堂舉辦「歸覓出遊-美食景點套裝行程」 宣達會；除揭曉「玩味歸仁」美食景點地圖，還請來市長黃偉...

雲林表演廳大升級！媲美「國家級音樂廳」下月華麗重啟

雲林表演廳啟用37年來從未整修，縣府獲前瞻計畫補助及企業贊助，斥資1億5百萬元全面升級舞台、燈光、音響及觀眾席等硬體設備...

返家路不再遙遠！大台南小黃公車今駛入偏鄉南化關山里

到最近超商要近40分鐘車程的台南南化區關山里，今天市長黃偉哲主持「大台南小黃公車」路線啟航、宣布「綠29」開始服務，單程...

台灣好梨！嘉義旺萊山鳳梨酥伴手禮 總統送日本訪問團

目前值鳳梨產期，台日關係友好，嘉義縣鳳梨最近外銷日本，日本自民黨青年局小倉將信眾議員率 訪問團，3日抵台，蔡英文總統送訪...

南市出生率6都倒數第一 戶政送金鏟子幸福好孕

台南市出生率低，為6都倒數第1，北區去年新生兒僅608人，府北戶政事務所為了鼓勵新人樂婚、願生、能養，提高出生率，今天結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。