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雲林表演廳大升級！媲美「國家級音樂廳」下月華麗重啟

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林表演廳大規模整修2年即將完工，設施設備全面升級，媲美國家級音樂廳等級，下月重啟。圖／雲林縣政府提供
雲林表演廳大規模整修2年即將完工，設施設備全面升級，媲美國家級音樂廳等級，下月重啟。圖／雲林縣政府提供

雲林表演廳啟用37年來從未整修，縣府獲前瞻計畫補助及企業贊助，斥資1億5百萬元全面升級舞台、燈光、音響及觀眾席等硬體設備，歷經2年改造，工程已進入尾聲，媲美國家級音樂廳等級，下月重啟；6月25日雲門舞集登台演出「十三聲」打頭陣，縣民購票優惠85折，居住縣內或就業、就學者皆適用。

座落斗六市的雲林表演廳，是地方重要演藝場館，不過多數設施設備從1985年建造使用至今，痕跡明顯，加上網域沒有廣及全面，地板、天花板等老舊，功能也早已不符時下使用需求。

縣府2年多前自籌950萬元，並獲中央補助3800萬元及豐泰文教基金會、台塑企業贊助5720萬元，首次大規模整修雲林表演廳，除全面更新硬體設施設備，觀賞角度也有調整，文化觀光處表示，觀眾席座位原為938席，現縮為884席，容納人數雖變少，但品質相對提升，消防設備、階梯防滑與照明、無障礙動線等均重新規畫。

文化觀光處說，以往節目經費都是向中央爭取再邀約排定，隨新館即將重啟，今年也首編採購節目預算，日後將有彈性空間可多邀請藝文團體前來表演，目前下半年度已排定50場以上音樂、舞蹈及戲劇等綜合型演出。

新館開幕首場表演將邀雲門舞集揭開序幕，睽違19年再度在雲林登台，縣長張麗善今天也在粉絲專頁公布消息，不少觀眾留言「好開心！已下單購票。」「雲林場次票價相對其他縣市優惠」直呼「小確幸！」加上全新設備，讓表演者與欣賞者都有高級感受，值得期待。

雲林表演廳整修工程進入尾聲，下月將重啟。圖／雲林縣政府提供
雲林表演廳整修工程進入尾聲，下月將重啟。圖／雲林縣政府提供

雲林 雲門舞集 小確幸

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