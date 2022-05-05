返家路不再遙遠！大台南小黃公車今駛入偏鄉南化關山里

到最近超商要近40分鐘車程的台南南化區關山里，今天市長黃偉哲主持「大台南小黃公車」路線啟航、宣布「綠29」開始服務，單程70公里是大台南公車最長的路線，強調「再遙遠的距離都不是問題」；許多鄉親見到小黃公車紛紛拍照跟親友分享喜訊。

黃偉哲表示，南化關山里位在南化水庫上游、北與嘉義縣大埔鄉相接，里境遼闊山明水秀，環境優美人為破壞少，攝影玩家圈廣為喜愛拍攝的「關山螢火蟲」就是指關山里，但這也是台南最遙遠村落，距離最近的超商車程近40分鐘，到公所辦事要1小時，到市區超過2小時，沒有一般大眾公共運輸，因此要求交通局無論如何都要補足這處公共運輸最遙遠的缺口，且票價最高只要100元。

交通局長王銘德表示，關山里長年以來只有南化水庫提供的交通車，但僅供居民搭乘，限制較多，若以傳統公車服務也無經濟規模，更受限道路條件，現在有「小黃公車」，山區道路狹小也可駛入，預約搭車更有彈性，是最適合的方式。

王銘德指出，今天開通南化區新路線「綠29」，先即指派同仁多次深入部落和地方研討、會勘，因此路線規畫可配合居民生活需求，每天由玉井站行經南化區公所，再駛往關山里龍眼林、木瓜坑等地，來回總行駛里程約140公里，行駛時間3.5小時，每天都會有2往返固定班次，並提供預約叫車服務。

王銘德表示，預約叫車方比照所有小黃公車路線，2人以上共乘最遲在搭車前1天下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，這路線考量行車安全，預約班次最晚玉井發車下午六點，關山里最晚發車下午七點，預約地點只要站牌距離1公里內均可到府接送。