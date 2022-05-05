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台南最遙遠村落「南化關山」 小黃公車綠29啟航

中央社 / 台南5日電

南化水庫上游的南化區關山里是台南最遙遠的村落，僅住300多戶人家，進出極不便，台南市長黃偉哲今天宣布小黃公車「綠29」開通啟航，單程70公里，是大台南公車最長的路線。

南化區關山里位於台南市東側南化水庫上游，北和嘉義縣大埔鄉相接，轄境遼闊，山明水秀，人為破壞少，受攝影玩家喜愛的「關山螢火蟲」就在關山里，但每逢颱風豪雨來襲，南化關山多首當其衝，有一次風災，進出關山的道路全數中斷，當地居民物資得仰賴空投。

南化關山同時是台南最遙遠的村落，距離最近超商車程近40分鐘，到南化區公所洽公要1小時，到台南市區超過2小時，沒有一般公共運輸，平時只能依賴南化水庫管理單位提供的交通車，進出極為不便，但從今天起完全改觀，小黃公車「綠29」即日起通車啟航，票價最高只要新台幣100元。

黃偉哲今天在南化天后宮主持小黃公車「綠29」上線記者會，他表示，這條路線單程70公里，若以公車費用計算得花218元，但市府縮減到100元，如持有敬老卡就免費。小黃公車是轎車，搭乘時舒適多了，不像巴士那麼顛簸，冷氣也比較涼爽，收費卻比公車更便宜。

台南市政府交通局長王銘德告訴中央社記者，今天開通的南化區「綠29」，以玉井站為起點，途經南化區公所，再駛往關山里龍眼林、木瓜坑等地，來回總行駛里程約140公里，行駛時間3.5小時，每天有2班往返固定班次。

另外，「綠29」還提供預約叫車，比照台南市所有小黃公車路線，須2人以上共乘，最遲在搭車前1天下午5時前透過電話或利用「大台南公車APP」小黃公車專區預約功能；預約班次最晚玉井發車時間是晚上6時，關山里最晚發車時間是晚上7時，預約地點只要距離站牌1公里內都可到府接送。

交通局表示，小黃公車是黃偉哲在市長任內的創舉，推動至今，關山里「綠29」是第20條通車路線；台南市民國110年底開始陸續開通大內區、北門區、將軍區、七股區、官田區、南化區等行政區，加上原有的白河區、楠西區、玉井區、龍崎區、左鎮區等行政區，小黃公車服務已擴及11個行政區。

公車 台南 南化水庫

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