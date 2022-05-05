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台灣好梨！嘉義旺萊山鳳梨酥伴手禮 總統送日本訪問團

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
「旺萊山鳳梨醋」前年榮獲世界金牌大賞殊榮，縣長翁章梁(左)頒獎表揚。圖／旺萊山提供
「旺萊山鳳梨醋」前年榮獲世界金牌大賞殊榮，縣長翁章梁(左)頒獎表揚。圖／旺萊山提供

目前值鳳梨產期，台日關係友好，嘉義縣鳳梨最近外銷日本，日本自民黨青年局小倉將信眾議員率 訪問團，3日抵台，蔡英文總統送訪問團道地台灣味伴手禮，其中鳳梨酥是來自嘉義的知名伴手禮「旺萊山鳳梨酥」。

嘉義縣長翁章梁在臉書，感謝對總統選用嘉義旺萊山鳳梨酥當國禮，招待日本朋友，讓他與有榮焉。總統透過IG分享的台灣味伴手禮：「珍珠奶茶」、「鳳梨酥」。

翁章梁說，「嘉義優鮮」的好鳳梨外銷日本，深獲日人喜愛擴大採購，如今總統用嘉義「旺萊山的鳳梨酥」當作迎賓好禮，更為嘉義鳳梨增添風采，讓他感到驕傲。

不只「旺萊山鳳梨酥」是有名特產小吃，「旺萊山鳳梨醋」前年榮獲世界金牌大賞殊榮，翁章梁呼籲國人多選購嘉義鳳梨及加工品，自用送禮。

有藥師背景的旺萊山董事長劉家發說，醫學證明鳳梨酵素有益人體健康，因此旺萊山以開發國產鳳梨為使命，不僅開發鳳梨酥，同時也開發優值鳳梨酵素、益生菌等相關產品，感謝蔡英文總統對旺萊山鳳梨酥的肯定，為嘉義鳳梨的產季，注入強心針，相信農民對鳳梨產業前景更有信心。

有藥師背景的旺萊山董事長劉家發帶領員工，以開發國產鳳梨為使命。圖／旺萊山提供
有藥師背景的旺萊山董事長劉家發帶領員工，以開發國產鳳梨為使命。圖／旺萊山提供
總統蔡英文透過IG分享送日本訪問團的台灣味伴手禮：「珍珠奶茶」、「鳳梨酥」。記者魯永明／翻攝
總統蔡英文透過IG分享送日本訪問團的台灣味伴手禮：「珍珠奶茶」、「鳳梨酥」。記者魯永明／翻攝
有藥師背景的旺萊山董事長劉家發說，醫學證明鳳梨酵素有益人體健康，因此旺萊山以開發國產鳳梨為使命。圖／旺萊山提供
有藥師背景的旺萊山董事長劉家發說，醫學證明鳳梨酵素有益人體健康，因此旺萊山以開發國產鳳梨為使命。圖／旺萊山提供

鳳梨酥 嘉義 日本

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