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南市出生率6都倒數第一 戶政送金鏟子幸福好孕

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大觀音亭祀典興濟宮贈送金鏟子給府北戶政事務所，今天舉行過爐加持儀式，祝福新人早生貴子。記者鄭惠仁／攝影
台南市大觀音亭祀典興濟宮贈送金鏟子給府北戶政事務所，今天舉行過爐加持儀式，祝福新人早生貴子。記者鄭惠仁／攝影

台南市出生率低，為6都倒數第1，北區去年新生兒僅608人，府北戶政事務所為了鼓勵新人樂婚、願生、能養，提高出生率，今天結合大觀音亭祀典興濟宮舉辦「幸福好孕金鏟子」加持儀式，到府北申辦結婚登記，就送金鏟子，意寓「緊產子」早生貴子。

台南市府北戶政事務所之前曾結合台南二中美術班，在外面牆壁繪製月下老人結婚牆，曾為新人打卡景點。府北戶政主任劉秋玲說，近年來結婚率、出生率低都低，以北區而言去年新生人數僅608人，眼看數字和過去相比，每個月都在減少，今年前4月初生人數僅194人，受到結婚牆啟發，而有送「金鏟子」（取諧音有快點生孩子的意思）的想法。

大觀音亭祀典興濟宮除由奉祀月下老人，也有註生娘娘，因此結合興濟宮舉辦送金鏟子活動，由興濟宮贈送300支金鏟子，只要到府北戶政辦理結婚登記，配偶中1人戶籍在北區，就送金鏟子，祝福「百年好合、早生貴子」，但520當天沒有戶籍限制，只要到府北戶政辦理結婚登記就送金鏟子。

府城關興文化藝術基金會長侯明福表示，來大觀音亭祀典興濟宮上香的民眾，若向註生娘娘求子，連擲3筊杯，也送金鏟子，數量有限，送完為止。

『幸福好孕金鏟子』加持儀式今天上午舉行，民政局長姜淋煌率北區區長李皇興、大觀音亭祀典興濟宮董事長吳福春等人上香，並為金鏟子過爐加持。

姜淋煌表示，少子化為國安問題，期待此項活動能持續並從北區開始，希望能提高出生率。吳福春表示，獲得金鏟子後放在床頭，除當飾品，也能「好好做人」。

台南市民政局統計，前年全市出生人口1萬783人，去年降為9634人，今年受虎年影響，人數會再降。前4月登記出生人口數3057人，歲較前年2968人略多，但可能與5倍券有關，因4月底前報出生戶口的都可領到5倍券。

台南市大觀音亭祀典興濟宮贈送金鏟子給府北戶政事務所，民政局長姜淋煌將金鏟子過爐加持，祝福新人早生貴子。記者鄭惠仁／攝影
台南市大觀音亭祀典興濟宮贈送金鏟子給府北戶政事務所，民政局長姜淋煌將金鏟子過爐加持，祝福新人早生貴子。記者鄭惠仁／攝影

結婚 台南 註生娘娘

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