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搶救少子化 翁章梁送母親新生兒大禮包親子戴口罩受贈

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供

嘉義縣老化比例全台居冠，老人死亡數比新生兒倍增，「生不如死！」為搶救少子化，鼓勵年輕父母生育，縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。

發布會上，翁章梁送出大禮包給新生兒父母隊，母親節前，縣長送母親康乃馨，場面溫馨。縣內每年新生兒約2600名，1月1日起新生兒在嘉縣辦出生登記或初設戶籍，產婦或配偶設籍縣內滿6個月以上，除生育津貼，再提供家戶一份代表祝福禮包，祝福孩子在嘉生根茁壯。

禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，媽媽包提供3個顏色供選擇，小禮物配合孩童發展，有矽膠圍兜兜、固齒器、握鈴、軟積木、觸覺球、洗澡書、安撫巾/毯、生肖小老虎玩偶、工具指引書等祝賀禮，以及嘉縣育兒托育福利資訊。

打造認知發展，每項都適合孩童邊玩邊感受，如觸覺球適用於認知發展、社會情緒及感官發展；洗澡書助語言發展，材質不會被淋濕，可以邊洗澡邊看；軟積木訓練抓握能力發展手眼協調等，用處多又好玩。

翁章梁說，為鼓勵婦女生育，縣府積極充實改革公共托育家園、幼兒園準公共化，未來兩大目標改善長照及少子化，讓年輕爸媽敢生、願意生，育有未滿2歲兒童可領3500至7000元津貼補助、育嬰留職停薪津貼按月發給，最長發6個月；托育準公共化服務費最高可補助4000至1萬4500 元，媽媽也有在家坐月子服務。

社會局長張翠瑤表示，今年啟動弱勢家庭到宅坐月子方案、育兒指導服務，將提供多處幼兒平價、優質近便性公托機構，從自行照顧到居家托育各環節，為家庭準備友善托育環境；即日起符合生育津貼請領資格者，請洽轄內戶政事務所及辦公處領取，已請領生育補助者，請到原出生登記戶政所領取新生兒大禮包。

嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁（左二）送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁（左二）送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁（左）送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁（左）送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供
嘉縣府上午舉辦新生兒大禮包發布會，禮包內含1個媽媽包及9樣小禮物，縣長翁章梁送給親子，碰上疫情嚴峻，受贈親子們口罩戴好戴滿。圖／嘉縣府提供

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