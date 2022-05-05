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政治人物紛染疫 台南市府與議會共同呼籲「減少跑攤」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員關切市長不要到處趴趴走，府會今天共同呼籲公眾人物在6月15日以前減少跑攤，一起防疫。記者吳淑玲／攝影
台南市議員關切市長不要到處趴趴走，府會今天共同呼籲公眾人物在6月15日以前減少跑攤，一起防疫。記者吳淑玲／攝影

因應本土疫情嚴峻，台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良呼籲公眾人物自即日起到6月15日應減少參加宴席、餐會等飲食活動，並避免逐桌敬酒、敬茶，外出行程應全程配戴口罩。

黃偉哲表示，全國確診數創新高，台南的人均確診數雖然是六都最低，但公眾人物還是應該以更高的標準自我約束，目前市府已要求各機關簡任級官員，減少跑攤與不必要的聚會，避免出席要在公眾場合脫下口罩的活動，降低與不特定人士接觸的機會。

郭信良也強調，目前正值議會會期中，也有好幾個縣市的議員官員紛傳確診，台南市議會目前也是質詢期間，希望議會同仁能一起響應，大家相忍為防疫，共同平安渡過這次的疫情。

台南市議會有議員也關心希望市長不要趴趴走，市長黃偉哲認為其實很多議員也有在跑行程，今天透過共同的呼籲，府會大家一起努力防疫。

台南市長黃偉哲今天和議長郭信良共同呼籲公眾人物減少跑攤的行程。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天和議長郭信良共同呼籲公眾人物減少跑攤的行程。記者吳淑玲／攝影

台南 黃偉哲 疫情

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