政治人物紛染疫 台南市府與議會共同呼籲「減少跑攤」

因應本土疫情嚴峻，台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良呼籲公眾人物自即日起到6月15日應減少參加宴席、餐會等飲食活動，並避免逐桌敬酒、敬茶，外出行程應全程配戴口罩。

黃偉哲表示，全國確診數創新高，台南的人均確診數雖然是六都最低，但公眾人物還是應該以更高的標準自我約束，目前市府已要求各機關簡任級官員，減少跑攤與不必要的聚會，避免出席要在公眾場合脫下口罩的活動，降低與不特定人士接觸的機會。

郭信良也強調，目前正值議會會期中，也有好幾個縣市的議員官員紛傳確診，台南市議會目前也是質詢期間，希望議會同仁能一起響應，大家相忍為防疫，共同平安渡過這次的疫情。