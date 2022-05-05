大林鎮農會教作創意稻草人 每個都蘊含無限情感和創意
嘉義縣近期水稻出穗卻逢鳥害嚴重，大林鎮農會四健會至同濟中學推廣「幸福農村」計畫學習課程，教孩童們製作「創意稻草人」，規畫食農教育，讓更多學生認識大林在地稻米、蘭花、竹筍、鳳梨等作物，寓教於樂。
製作創意稻草人以竹竿、稻草為主體，「免浪費、再利用」，學生準備日常生活用品，如紙袋、舊衣物、帽子等元素為稻草人治裝，因應疫情也特別為稻草人袋口罩，30多位高三學生發揮創意，製作8八款各具特色的創意稻草人。
有小組以「家」為核心，製作一家三口的溫馨稻草人，發想人劉于甄說，初進校園有學長姐相助，這是校園傳承的精神，將畢業也會將這份初心傳承下去。
同濟中學校長高作屏說，團隊合作下每個稻草人，都包含孩子們很多的想法跟情感，在動手做的過程中笑聲不斷，相互加油打氣及協助，這樣的課程不只符合了108課綱的多元學習更是校園中最美麗的風景。
大林鎮農會指導員林嘉振說，此次課程讓許多學生發揮不同的創意風格及想像力，是「體驗教育」課程創舉；青農周仕昌分享，從田間工作結合課程，再讓學生們發揮創意，不僅呈現農業多元的元素，也讓農業這件事情變得更好玩。
此學期課程不只讓學生學到農耕體驗與水田生態環境保護，更能讓學生動手做，體會農夫「飲水思源、吃水果拜樹頭」的辛勞，而在接下來至學期末也有豐富的課程規劃，也響應「四健七十，片地開花，大林啟航」的精神。
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