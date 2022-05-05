台南市府辦低收入戶免費快篩 黃偉哲察看篩檢民眾道謝

台南市長黃偉哲上午與社會局長陳榮枝前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形；黃偉哲表示，「在一片搶快篩劑中，台南開出一條綠色通道」，為弱勢者提供服務，能夠讓弱勢朋友沒有後顧之憂，避免遺憾。

社會局表示，疫情升溫，為照顧經濟弱勢族群，市府特別提供快篩服務，讓低收入戶可免費篩檢；市府團隊在南區、新化區、新營區設立篩檢站，提供篩檢服務，由專業醫護人員替列冊低收民眾免費進行快篩服務，保障1萬7千名低收入戶民眾健康安全。

社會局說，今天上午8點不到，營新醫院篩檢站即出現排隊人潮，現場秩序良好，大家都遵守防疫規定，接受篩檢民眾肯定市長黃偉哲此項貼心政策，紛紛表示，「足感心」。

黃偉哲說，今天特別來到溪北的大型快篩篩檢站營新醫院視察，因為現在病毒蔓延很快，很多弱勢的民眾可能一時之間找不到快篩劑，在一片搶快篩劑的風潮中，台南開出一條綠色通道，可以提供給弱勢者，還有跟確診者密切接觸的人，對於弱勢族群優先讓他們快篩，由專業的人員幫忙，比他們自己用家用更來得準確，有跟確診者的密切接觸者，也可以來這邊做快篩。

黃偉哲感謝第一線的醫護人員，及營新醫院提供場地來做為快篩檢站，現在每天來快篩站都有好幾百人，希望能夠服務到弱勢的朋友，讓弱勢的朋友沒有後顧之憂，更能避免產生確診的遺憾。

社會局指出，若有症狀等疑慮的經濟弱勢族群，只要持公所發送通知單及身分證、健保卡，即可前往快篩篩檢站，統計今天前往新營進行快篩之溪北地區低收入戶，包括鹽水區、後壁區、新營區、白河區、東山區等區域累計達31人。

後壁區低收入戶民眾陳小姐表示，因最近有頭痛、肌肉痠痛等症狀，且家中還有幼兒及長輩，擔心自己若確診，會傳染給抵抗力較弱的家人，因此在開放首日，就來快篩站檢測，現場專業醫護人員協助快篩，讓自己放心許多，「謝謝台南市府團隊，安心多了！」