快訊

放寬了！確診勞工居家照護期間 也可領勞保傷病給付

想完成父親遺願台東挖2公噸黃金引族人抗議 開挖期限不到24小時

5月9日辭北市議員參選桃園市長 羅智強：這就是決心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市府辦低收入戶免費快篩 黃偉哲察看篩檢民眾道謝

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南市低收入戶市府免費快篩，市長黃偉哲察看篩檢狀況。圖／台南市政府提供
南市低收入戶市府免費快篩，市長黃偉哲察看篩檢狀況。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲上午與社會局長陳榮枝前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形；黃偉哲表示，「在一片搶快篩劑中，台南開出一條綠色通道」，為弱勢者提供服務，能夠讓弱勢朋友沒有後顧之憂，避免遺憾。

社會局表示，疫情升溫，為照顧經濟弱勢族群，市府特別提供快篩服務，讓低收入戶可免費篩檢；市府團隊在南區、新化區、新營區設立篩檢站，提供篩檢服務，由專業醫護人員替列冊低收民眾免費進行快篩服務，保障1萬7千名低收入戶民眾健康安全。

社會局說，今天上午8點不到，營新醫院篩檢站即出現排隊人潮，現場秩序良好，大家都遵守防疫規定，接受篩檢民眾肯定市長黃偉哲此項貼心政策，紛紛表示，「足感心」。

黃偉哲說，今天特別來到溪北的大型快篩篩檢站營新醫院視察，因為現在病毒蔓延很快，很多弱勢的民眾可能一時之間找不到快篩劑，在一片搶快篩劑的風潮中，台南開出一條綠色通道，可以提供給弱勢者，還有跟確診者密切接觸的人，對於弱勢族群優先讓他們快篩，由專業的人員幫忙，比他們自己用家用更來得準確，有跟確診者的密切接觸者，也可以來這邊做快篩。

黃偉哲感謝第一線的醫護人員，及營新醫院提供場地來做為快篩檢站，現在每天來快篩站都有好幾百人，希望能夠服務到弱勢的朋友，讓弱勢的朋友沒有後顧之憂，更能避免產生確診的遺憾。

社會局指出，若有症狀等疑慮的經濟弱勢族群，只要持公所發送通知單及身分證、健保卡，即可前往快篩篩檢站，統計今天前往新營進行快篩之溪北地區低收入戶，包括鹽水區、後壁區、新營區、白河區、東山區等區域累計達31人。

後壁區低收入戶民眾陳小姐表示，因最近有頭痛、肌肉痠痛等症狀，且家中還有幼兒及長輩，擔心自己若確診，會傳染給抵抗力較弱的家人，因此在開放首日，就來快篩站檢測，現場專業醫護人員協助快篩，讓自己放心許多，「謝謝台南市府團隊，安心多了！」

快篩服務地點及時間：溪南地區新化體育公園（新化區公園路110號）、或松柏育樂中心（南區南門路263號）快篩至5月8日，上午9至11點；溪北地區民眾可至新營營新醫院（新營區隋唐街228號），快篩至5月8日、上午8至10點。

南市低收入戶市府免費快篩，市長黃偉哲察看篩檢狀況。圖／台南市政府提供
南市低收入戶市府免費快篩，市長黃偉哲察看篩檢狀況。圖／台南市政府提供
南市低收入戶市府免費快篩，市長黃偉哲察看篩檢狀況。圖／台南市政府提供
南市低收入戶市府免費快篩，市長黃偉哲察看篩檢狀況。圖／台南市政府提供

快篩 篩檢站 黃偉哲

延伸閱讀

買不到快篩劑不必急 南市3區設快篩站低收戶可免費篩

台南今+795一口氣爆增300例 黃偉哲：餐廳能外帶就外帶

台南確診新增795例 黃偉哲籲家長讓小孩打疫苗

台南關懷據點共餐改外帶 加強創意手作課程

相關新聞

台南這裡有「古墓群」！神秘的石棺遺跡是漢人還是原住民？

在傳統漢人社會中，4月多半是掃墓時節，不過掃墓並非要待到清明才能進行，這都是早期受政府規範，久而久之約定成俗的。在古代，不同族群追思自己的先祖都有各自的時間點與方式。如今疫情當前，我們更無需刻意在此時群聚，平時若有閒暇時間，只要是吉日，都可以是祭祖掃墓之日。

疫情燒澎湖旅遊賠本促銷湊不成團 布澎藍色公路遊客減

澎湖花火節上月底登場，嘉義縣布袋商港與澎湖客輪復航，台灣港務公司與航港局共同斥資2.38億元，打造現代化全新的布袋商港旅...

南市公幼第2次招生登記冷清 校長：沒起色只能減班

台南市公共化幼兒園大增，加上課後服務時間延長，還有才藝課，吸引家長讓孩子就讀，卻也造成以往搶破頭的公幼普遍招不滿，面臨減...

太空教育館明開館!國家太空中心30周年等特展登場

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館「太空館」去年完工，因議員林緗亭揭發漏淹水工程缺失，縣長翁章梁視察指示改善，延後開館，3...

政治人物紛染疫 台南市府與議會共同呼籲「減少跑攤」

因應本土疫情嚴峻，台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良呼籲公眾人物自即日起到6月15日應減少參加宴席、餐會等飲食活動，並...

大林鎮農會教作創意稻草人 每個都蘊含無限情感和創意

嘉義縣近期水稻出穗卻逢鳥害嚴重，大林鎮農會四健會至同濟中學推廣「幸福農村」計畫學習課程，教孩童們製作「創意稻草人」，規畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。