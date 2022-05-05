總統誇讚嘉義極光哈蜜瓜開賣 瓜農：良率看老天臉色

嘉義縣政府與農友種苗公司，4年前合作發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊商標，找名設計師聶永真為品牌操刀，上架熱銷賣到缺貨，連小英總統都誇讚，翁章梁昨天上電視購物台，宣告春季極光開賣。

嘉縣精緻農業協會理事長朱文賢說，春季極光哈蜜瓜產期開始，包括肥料、紙箱、種苗平均漲價20%，栽種成本提高，又碰上極端氣候忽冷忽熱，果農栽培管理不易，影響果形、良率，價格較去年漲，每顆2.5台斤500元起跳，產量少，供不應求，訂單不敢接滿。

極光商標權屬縣府，採溫室栽培，單株單果，甜度高，種植果農及面積增加，縣府找農改場專家上課指導，縣府農業處說，前年26名農民種4.46公頃，共核發3萬2560張「極光」標章，去年增到逾5公頃。

蔡英文總統去年11月27日到太保市參加公投宣講，提及翁章梁「嘉義優鮮」農業品牌，「極光」哈密瓜，就是縣長命名註冊，「現在都要先預約，縣長有送我一些，我在台北都送重要客人，大家都非常誇獎，恭喜嘉縣種出這麼好的哈密瓜，讓總統很有面子！」

有鑑於網路出現「極光」仿冒果品，魚目混珠，農業處提醒消費者買正牌「極光」，認明「極光」貼紙標章，每顆張貼1張專屬編號logo貼紙，貼紙編號可查詢生產者。