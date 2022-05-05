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南市公幼第2次招生登記冷清 校長：沒起色只能減班

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公幼招生辦理第2次登記，多數公幼沒招滿。圖／擷取畫面
台南市公幼招生辦理第2次登記，多數公幼沒招滿。圖／擷取畫面

台南市公共化幼兒園大增，加上課後服務時間延長，還有才藝課，吸引家長讓孩子就讀，卻也造成以往搶破頭的公幼普遍招不滿，面臨減班危機。南市昨天完成第2次登記，但很冷清，市區多數公幼還是沒招滿，有的公幼已準備下學年度減班。

台南市區的公幼多年來每到招生期，登記名額都遠多於應招收名額，因此都要抽籤，但隨著政府力推公共化幼兒園，拉近公共化幼兒園與公幼收費的差距，去年起出現轉變的趨勢，登記人數已沒有往年那麼多，中籤率也提高，但今年轉變成，多數公幼都有缺額，不用抽籤就可就讀。

台南市連續3年已增設公共化幼兒園120班2762名，加上今年因受少子女化和疫情影響，公幼第一次入園登記和抽籤少了2100多名。為此教育局鼓勵公幼增加放學後的課後服務，提升競爭力。

教育局也特別強調，公幼享有優質環境、適齡教學、用心服務、平價收費的好處，自今年8月1日起，家中第一胎就讀公幼將月繳不超過1000元，第2胎以後還免費，且公幼具有教保活動課程具特色、校園戶外活動空間寬敞、餐餐都有營養師監督、幼小銜接有利幼生適應、師資優、師生比掛保證、收費項目專款專用等優勢。

針對有家長擔心公幼下午4點以後及寒暑假較少提供延長課後照顧服務問題，教育局表示，近年來，教育局已持續要求各園落實家長延長課後照顧服務的需求調查，積極配合家長下班時間，規畫提供各種延長課後照顧服務課程，只要家長有需求，園所就應辦理，以強化公幼園所的競爭力和服務品質。

但昨天下午第二次登記截止，來登記的並不多，各校大都是增加個位數，有些是沒增加，造成部分公幼可能要減班。有校長說，站在教育的立場，讓家長又更多選擇是好事，過去公幼名額少，大家都去讀私幼，而私幼收費較貴，對家長是負擔，因此大家都往公幼擠，現在准公幼大增，收費僅較公幼多約1千元，過去讀私幼1個月要繳的月費，等於現在約1學期費用，加上準公幼非公幼，彈性較大，也較具優勢。

有校長說，現在寒暑假若家長有需要，照樣開班及延長課後照顧，確實對招生有幫助，面臨少子化及公共化幼兒園增多，如何加強服務，展現公幼的優勢，是努力重點。

台南市公幼招生辦理第2次登記，多數公幼沒招滿。圖／擷取畫面
台南市公幼招生辦理第2次登記，多數公幼沒招滿。圖／擷取畫面
台南市公幼招生辦理第2次登記，多數公幼沒招滿。圖／擷取畫面
台南市公幼招生辦理第2次登記，多數公幼沒招滿。圖／擷取畫面

公幼 幼兒園 教育局

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