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三昧堂布袋戲創作展 6日起朴子水道頭華麗登場

中央社 / 嘉義縣4日電

文化部補助嘉縣文觀局5月6日至6月26日在嘉藝點水道頭文創園區舉辦三昧堂布袋戲「柔琴似水本尊精工戲偶展覽」及電影創作工作坊，教授操偶、拍攝、口白等技巧，免費開放民眾參加。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，文化部推動地方影視音發展計畫補助嘉義縣文化觀光局，邀請海內外知名的三昧堂布袋戲，6日起在朴子市嘉藝點水道頭文創園區舉辦「柔琴似水本尊精工戲偶展覽」及電影創作工作坊。

三昧堂創意木偶團隊總監嚴仁鴻接受中央社記者訪問時表示，活動將持續到6月26日結束，期間每個星期六、日都舉辦電影創作工作坊，教授電影編劇、搭景、操偶、拍攝實作、拍攝技巧、口白與後製等，免費開放民眾參加。

嚴仁鴻說，三昧堂最精細、華麗的戲偶，此次都會在水道頭文創園區展出，並播放三昧堂布袋戲電影作品供民眾欣賞。

文觀局長許有仁指出，三昧堂從2008年開始自己設計創作戲偶，至今已創作兩百多件作品，並代表台灣出訪日本、英國、荷蘭、法國、德國、馬來西亞、印尼、越南與帛琉，宣傳布袋戲文化，以華麗的精工戲偶獲得友邦好評。

許有仁說，三昧堂現為嘉義縣表演藝術中心駐館表演團隊，此次將布袋戲影視文化帶到朴子水道頭，精彩可期。相關資訊請搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁、官方網站。

布袋戲 電影 文創

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