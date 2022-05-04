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國軍借過！芒果大道拓寬道路 改善虎尾高鐵假日車潮

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
交通部核定3.5億元，補助虎尾雲92-1線拓寬工程，今天公路總局局長陳文瑞、立委林文瑞等人到現場會勘。圖／立委林文瑞提供
交通部核定3.5億元，補助虎尾雲92-1線拓寬工程，今天公路總局局長陳文瑞、立委林文瑞等人到現場會勘。圖／立委林文瑞提供

虎尾鎮是雲林縣人口密集及快速發展區域，但虎尾市區通往高鐵站的道路，因運輸量大，逢假日必塞車，縣府編列4.35億元拓寬雲92-1線(芒果大道)，並與國軍提出用地需求撥用，立委林文瑞今天邀集公路總局陳文瑞局長到現場會勘，期待完工後串連虎尾新舊城區，帶動地方發展。

立委林文瑞說，雲林高鐵特定區劃定後，虎尾地區快速發展，人口增加，車流問題也來了，虎尾市區通往高鐵站主要道路雲91線交通流量大，每逢假日必塞車，為紓解交通壅塞，降低雲91線交通量，地方期待已久，盼有一條替代道路改善交通問題。

公路總局局長陳文瑞說，在109年就收到雲林縣府拓寬雲92-1線申請，過程歷經向國防部提出用地的撥用，並等待行政院111-116年生活圈道路6年計畫，在今年3月底，交通部正式核定3.53億元補助芒果大道拓寬。

工務處副處長廖政彥說，芒果大道預計從10公尺拓寬至30公尺，目前核定經費4.35億元，包含用地費0.77億元，工程費3.58億元，中央補助款3.53億元，地方配合款0.82億元，預計工期20個月，113年4月可完工。

鎮長丁學忠說，虎尾是一個宜居的地方，尤其這條芒果大道是許多人童年記憶，希望串連新舊城區，連結農博公園、鐵支綠道、虎尾糖廠等景點，帶動虎尾整體發展與觀光，也希望芒果大道成為新的打卡熱點。

雲林縣虎尾雲92-1線拓寬工程，總經費4.35億元，預計工期20個月，113年4月可完工。圖／立委林文瑞提供
雲林縣虎尾雲92-1線拓寬工程，總經費4.35億元，預計工期20個月，113年4月可完工。圖／立委林文瑞提供

芒果 高鐵 雲林 塞車 國軍 交通部

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