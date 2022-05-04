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耕耘基層寺廟 余政憲攜小英總統墨寶搏感情

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
內政部前部長余政憲（中）攜小英總統墨寶搏感情。記者謝進盛／攝影
內政部前部長余政憲（中）攜小英總統墨寶搏感情。記者謝進盛／攝影

內政部前部長余政憲今下午前往台南學甲中洲惠濟宮參拜，並致贈總統蔡英文墨寶「澤被群生」，由惠濟宮主委陳浚鎰代表接受，余政憲也與廟方閒話家常，傳達蔡總統相當肯定基層寺廟安定人心作用，過程熱絡。

淡出政壇的余政憲目前是民進黨宗教委員會總召集人，近年鴨子划水悄然拜會各地寺廟，今下午來到學甲惠濟宮，送上蔡英文總統的墨寶「澤被群生」給廟方，市議員蔡蘇秋金、謝財旺、學甲區長張明寶、當地里長等都到場陪同。

據了解，余政憲接任民進黨宗教委員會總召集人後，在廟方詢問後，陸續贈送蔡英文的墨寶，惠濟宮已是第六間。

余政憲與廟方人員會談，聽取地方對宗教文化發展建議，期許大家一起對推動台灣優質宗教文化。

內政部前部長余政憲（中）攜小英總統墨寶致贈給台南學甲惠濟宮，搏感情意味濃。記者謝進盛／攝影
內政部前部長余政憲（中）攜小英總統墨寶致贈給台南學甲惠濟宮，搏感情意味濃。記者謝進盛／攝影
內政部前部長余政憲（中）今下午由惠濟宮主委陳浚鎰（左三）等人陪同參拜，祈求國泰民安。記者謝進盛／攝影
內政部前部長余政憲（中）今下午由惠濟宮主委陳浚鎰（左三）等人陪同參拜，祈求國泰民安。記者謝進盛／攝影

蔡英文 民進黨 台南

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