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影／台南北門雙春觀海樓被沙丘淹沒 議員：最美海灘也不見

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市水利局長韓榮華（右）說明海岸線保護措施。記者吳淑玲／攝影
台南市水利局長韓榮華（右）說明海岸線保護措施。記者吳淑玲／攝影

台南北門雙春傳出觀海樓被沙丘淹沒只剩下屋頂，海岸線景觀巨變，更讓人憂心；台南市議會進行「保安部門業務報告及質詢」，對水利局等單位進行業務質詢。市議員蔡旺詮指出，不管是早前的黃金海岸，還是近來的北門雙春海岸線，都發生海岸線倒退縮水的問題，呼籲市府應盡速提出養護方案，維護自然景觀之餘，也挽救地方觀光。

蔡旺詮指出，黃金海岸喜樹、灣裡段受到海平面上升、防波堤等人工設施影響，20年前寬百餘公尺的沙灘僅剩幾十公尺。20年前此段有大片沙灘，是南市最美麗的海邊，但受到海平面上升及安平港南北防波堤興建等影響，黃金海岸的沙漸往北漂，造成該段的沙減少，海岸內縮，鯤鯓段的沙增多，海岸線向外移。目前以防波塊保護的作法也被質疑會造成其他海岸沙源被掏空。

水利局長韓榮華表示，第六河川局在去年執行養灘工作，海灘面積有增加。後續水利局也會持續追蹤灘線的變化，目前來說，整體灘線是有延長的。

蔡旺詮對於近期北門雙春海岸線縮水，以每年2公尺以上的速度後退，北門海埔地海岸段及將軍漁港北側岸段，海岸侵蝕速率更是每年大於5公尺。有無因應措施。

韓榮華指出，針對這一段海岸，目前與第五河川局、林務局等單位展開合作，第五河川局更已投入4000萬的經費，進行海岸線整治，並採用生態工法及編籬定沙工法等進行施工，七股潟湖沙洲也和台江國家公園合作進行復育。

北門 水利局 台南

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