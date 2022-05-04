雲林首開母親節返鄉專車 半價優惠北漂遊子

雲林縣北漂的大學生約7成，縣府往年返鄉專車只在虎尾高鐵站免費接駁，今年首遇五一台鐵不加班事件影響，造成部分學子返鄉路途困難重重，縣長張麗善今天表示，因應將至的母親節，本月6到8日將發8班次返鄉專車接駁，票價打對折，幫助設籍雲林的學子返鄉團聚，線上預約搭乘在縣府官網開放至明天下午3點止。

北漂學子反映，五一連假因台鐵停駛，致依賴搭火車返鄉的人無法回家，轉乘又擔心增加外在頻繁接觸，提高染疫風險，不少人乾脆決定不回家，然而本周日就是母親節，返鄉意願相對大增，學子希望特殊節日能安排專車，解決交通問題。

工務處長汪令堯表示，台北去程專車班次為5月6日晚上7點及5月7日早上9點共2時段，雲林回程專車為8日下午5點及7點，每班次有80名額，票價由縣府補助一半，全票、半票均5折優惠，單程分別是210、105元，身分證首碼「P」的雲林大專青年，即可憑學生證明在線上預約購票。

汪令堯說，台北去程集合點在行一大客車停車場，抵達雲林縣後，分別停靠虎尾布袋戲館、斗南交流道高公局斗南工務段前及斗六後火車站；雲林回程路線亦同，僅斗南停靠點因行駛方向緣故，站點改為斗南交流道旁的7-11斗高門市。