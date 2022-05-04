快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林首開母親節返鄉專車 半價優惠北漂遊子

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今年首推母親節返鄉專車，5月6日至8日分別規畫台北、雲林發車。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府今年首推母親節返鄉專車，5月6日至8日分別規畫台北、雲林發車。圖／雲林縣政府提供

雲林北漂的大學生約7成，縣府往年返鄉專車只在虎尾高鐵站免費接駁，今年首遇五一台鐵不加班事件影響，造成部分學子返鄉路途困難重重，縣長張麗善今天表示，因應將至的母親節，本月6到8日將發8班次返鄉專車接駁，票價打對折，幫助設籍雲林的學子返鄉團聚，線上預約搭乘在縣府官網開放至明天下午3點止。

北漂學子反映，五一連假因台鐵停駛，致依賴搭火車返鄉的人無法回家，轉乘又擔心增加外在頻繁接觸，提高染疫風險，不少人乾脆決定不回家，然而本周日就是母親節，返鄉意願相對大增，學子希望特殊節日能安排專車，解決交通問題。

工務處長汪令堯表示，台北去程專車班次為5月6日晚上7點及5月7日早上9點共2時段，雲林回程專車為8日下午5點及7點，每班次有80名額，票價由縣府補助一半，全票、半票均5折優惠，單程分別是210、105元，身分證首碼「P」的雲林大專青年，即可憑學生證明在線上預約購票。

汪令堯說，台北去程集合點在行一大客車停車場，抵達雲林縣後，分別停靠虎尾布袋戲館、斗南交流道高公局斗南工務段前及斗六後火車站；雲林回程路線亦同，僅斗南停靠點因行駛方向緣故，站點改為斗南交流道旁的7-11斗高門市。

張麗善今在臉書發文公告返鄉專車資訊，不少遊子留言大讚好方案，不過也有人擔心移動會帶來疫情問題，對此縣府指出，預約搭乘等同落實實名制，上車前請配合量體溫，若發燒不可搭乘，上車時要手部清潔消毒及全程戴口罩，採自由入座；若有人退票將釋出名額，學子可在官網查詢登記。

雲林縣政府今年首推母親節返鄉專車，5月6日至8日分別規畫台北、雲林發車。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府今年首推母親節返鄉專車，5月6日至8日分別規畫台北、雲林發車。圖／雲林縣政府提供

雲林 北漂 票價

延伸閱讀

母親節將屆 雲林縣府規劃返鄉專車半價優惠

送女警日頭花香氛皂 張麗善胸前別針不離身原因曝光

雲林確診數首度破百 集中人口多的斗六、虎尾

獲國民黨徵召爭取連任 張麗善：雲林上場加速前進

相關新聞

疫情下的考驗！ 家齊高中創作舞展反思身處生活的一切

台南市家齊高中2022學生實習創作舞展今天下午在校內演出，創展主題「未竟」也是「未盡」，述說因緣分相聚首，轉瞬即逝，即將...

國軍借過！芒果大道拓寬道路 改善虎尾高鐵假日車潮

虎尾鎮是雲林縣人口密集及快速發展區域，但虎尾市區通往高鐵站的道路，因運輸量大，逢假日必塞車，縣府編列4.35億元拓寬雲9...

耕耘基層寺廟 余政憲攜小英總統墨寶搏感情

內政部前部長余政憲今下午前往台南學甲中洲惠濟宮參拜，並致贈總統蔡英文墨寶「澤被群生」，由惠濟宮主委陳浚鎰代表接受，余政憲...

影／台南北門雙春觀海樓被沙丘淹沒 議員：最美海灘也不見

台南北門雙春傳出觀海樓被沙丘淹沒只剩下屋頂，海岸線景觀巨變，更讓人憂心；台南市議會進行「保安部門業務報告及質詢」，對水利...

雲林首開母親節返鄉專車 半價優惠北漂遊子

雲林縣北漂的大學生約7成，縣府往年返鄉專車只在虎尾高鐵站免費接駁，今年首遇五一台鐵不加班事件影響，造成部分學子返鄉路途困...

嘉市「嘉聯專案」設1090組監視器 壞392組民眾表明不修

嘉義市13年前開辦「嘉聯專案」補助民間設監視器，補足密度，累計1090組，議員質詢說，民眾後續維護意願低，已392組故障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。