嘉市「嘉聯專案」設1090組監視器 壞392組民眾表明不修

嘉義市13年前開辦「嘉聯專案」補助民間設監視器，補足密度，累計1090組，議員質詢說，民眾後續維護意願低，已392組故障且表明不修復，警方若覺有助調查刑案、交通事故，應主動補齊；市警局長王文澤說，原則上避免重複補助，但若該地點有治安需求、居民主動申請，會研擬能否再次補助。

據了解，嘉市民眾申請嘉聯專案，警方聯合會勘通過，一次性補助4萬，依規格再自找廠商裝設，須確保正常運作4年；基層派出所警方說「轄內超過一半都壞的！」用戶花光4萬後，有的遭大雨打雷故障，覺得花錢維修便廢棄，當辦案遇上嘉聯的監視器壞，只能再往遠一點尋找，或附近私人的，角度可能更不清楚。

蔡文旭今天質詢說，2009到2021年一共設1090組，正常運作687組，有11組待修復，更有392組超過4年、且故障無意修復，不該一直放著故障，且靠監視器破案約占5分之1，假使警方覺得設的點有需求，對偵防工作有正面幫助、彌補原本不足，就該補齊，可另提計畫。

王文澤答詢說，補助建置後，機器就屬私人財產，警局再編預算修復恐有疑慮，針對原本壞掉的地點是否重設，會再研議，也牽涉私人的意願。

議員鄭光宏認為，不少嘉聯專案的監視器經過4年，就拔掉電，警局編預算裝設的額度則逐年下降，從1年100組到50組、近3年剩38組，可見也避免浮濫，而早期裝的位置都是交通要衝、治安要點，警方若有需求，就要研議如何不受限制，重新修好。

市長黃敏惠說，嘉聯專案是劉柏良擔任市警局長的創新作為，讓嘉市治安平穩，再請市警局評估、會來檢討。

王文澤會後補充，嘉聯專案的監視器壞掉若修理已沒有效益，但警方評估此地點很重要，民眾也提出申請，會研究能否再補助1次。