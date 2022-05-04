金牌舉重教練陳涵彤當選自強媽媽 南市長感謝耕耘基層

台南市大內國中舉重專任運動教練陳涵彤當選今年自強媽媽，市長黃偉哲除表達恭賀，也派教育局副局長吳國民前往致賀，感謝她長年來對選手及體育發展的付出，也衛冕剛結束賽事的全中運選手。

黃偉哲表示，舉重為南市重點發展項目，近年來繳出亮眼的成績單，今年全中運舉重項目，南市奪下3金5銀4銅，而去年全國運動會、東京奧運及全中運舉重項目成績同樣可圈可點，最重要的幕後推手之一是兼任體育總會舉重委員會總幹事的陳涵彤，讓台南的舉重發光發熱。

陳涵彤說，自己出身貧苦家庭，靠著舉重撐起一片天，因此深知弱勢孩子的需求，抱持著回饋及感恩的心情持續在大內深耕基層，除了張羅選手一切訓練，還要打點選手生活起居，「每名選手就如我的孩子，需要透過悉心觀察及陪伴，才能引領他們撐過枯燥的訓練。」

她表示，大內舉重隊格外重視品格教育，一走進舉重館，總是能聽到選手們大聲問好的聲音，訓練後選手們也十分自律地兼顧課業。希望讓孩子們學會珍惜所有並適時付出，找出自己發光發熱的舞臺。

教育局長鄭新輝說，南市舉重分3條銜接路徑，第1條在市區內的大成國中銜接台南高商及台南女中，第2條為東山區的東原國中銜接白河商工，第3條則是大內國中銜接玉井工商，透過穩定的銜接訓練機制，讓選手可以就近訓練，並與教練培養默契。

曾為舉重國手的陳涵彤，在選手退役後便在大內國中耕耘基層，與先生楊豐田一起孕育舉重選手，把選手當自己的孩子一般照顧，前幾年楊教練雖因病逝世，陳涵彤扛起重擔，在大內國中校長李世昌及行政團隊的協力下，讓大內舉重小將能持續發光發熱，孕育多名舉重競技人才。

體育處表示，大內國中近年全中運表現亮眼，市府除了將大內國中設為基層選手訓練站，也加碼設置為區域運動人才，更有全中運菁英運動選手計畫挹注多項資源培育大內舉重人才，期許在明全國運動會大放異彩。