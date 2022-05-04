台南關懷據點共餐改外帶 加強創意手作課程

台南市政府社會局今天在仁德區成功社區舉辦社區照顧關懷據點聯繫會報，各關懷據點共餐服務從5月起因考量防疫改為外帶，並計畫導入更多創意手作課程供長者參與。

台南市長黃偉哲今天出席社區照顧關懷據點聯繫會報時表示，照顧關懷據點不僅提供關懷訪視、電話問安、餐飲、健康促進活動及預防延緩失能等多項服務，同時也是長者聯絡情誼、聊天交換意見的場所，希望長者們做好基本防疫措施走出戶外，到社區關懷據點運動、學習，健康快樂過銀髮生活。

台南市社會局提供資料指出，市府定期安排社區關懷據點業務課程，除了精進工作人員和志工的基礎服務外，也積極推展新鮮主題，吸引長者參與，近日考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，各據點自5月起，不提供現場共餐，改以外帶方式辦理，並加強各項防疫管理措施。

今天會報現場中並示範健康促進米食DIY輔療課程，由專業講師帶領學員學習用米代替麵粉製作米條、綠豆糕、蛋黃酥、米包、鳳梨酥等小點心，東山區公所更提供約2000台斤地瓜，供學員學習各項地瓜料理，黃偉哲也加入體驗行列。

黃偉哲說，和長者一起DIY做糕點，不僅療癒而且還能促進食慾，期許各據點的工作人員和志工們繼續努力，提供更多創意服務，吸引更多長者參與，使社區環境更溫馨。