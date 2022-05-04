大船來了！台南特色公園啟用 太陽擋不住小朋友開心玩

台南南區公61原臨時健康市場在20年後，以「大船來了」為發展特色主題，完成開闢「健康綠洲公園」。今天由市長黃偉哲主持完工啟用典禮，許多家長帶著小朋友早就在現場等待，迫不及待衝進場內玩３樓高的溜滑梯，家長反映日曬問題，尤其下午會有西照日會更熱，黃偉哲說綠蔭空間不足，會再來想辦法。

工務局長蘇金安表示，市府投入3300萬元經費完成的健康綠洲公園，經過一年多的施工期，並已通過遊戲場的安全合格檢驗，家長和孩童們期待以久，健康綠洲公園佔地２兩公頃，結合運河沿岸周邊馬雅各長青公園、永華公園、文平公園及文南公園，建構完整的綠地系統，並與水萍塭公園及明和公園構成南區綠三角，進而更完整打造南區優質綠化生活圈樣貌。

健康綠洲公園是市府因應運河河畔地理特色，打造350坪的特色遊戲場域，以1661台灣船發想，建構一艘長25寬12公尺的複合遊戲船，船體自下向上分為三層：地面層的船艙區、甲板區以及瞭望塔；三節船體各自具攀網、大滑面滑梯及攀岩牆的挑戰區，中央上攀爬塔，仿台灣船雙桅分別建構5公尺及8公尺滑梯的中控區，以及末端仿出海就戰的長約25公尺的雙軌滑索區，還有長約50公尺的遊戲巷，加上遊戲場兩側分有弧形花架與林蔭座椅，結合洗手洗腳池，不僅可以讓孩子們玩得盡興，也讓陪伴者在公園中舒心愉快。

蘇金安說，健康綠洲公園周邊住宅居多，北端有水門宮，公園有近3公里的大小迴圈散步道，供居民散步運動，並與台積電攜手栽植逾300株的原生種或馴化種喬木，未來喬木成長後，將可提供市民舒適的休憩遮蔭需求，並成為離家最近的植物學習園。園內還有80個停車位，以及有親子廁所的公共廁所，以仿清水模及樹幹綠色金屬支撐柱，將建物自然巧妙地融入公園景緻中。