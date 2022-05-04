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台南老舊槌球場變成光電球場 一兼二顧、摸蜊仔兼洗褲
台南市立槌球場今天揭牌啟用，也配合綠能政策，設置地面型及屋頂型太陽能光電設施，每年發電量11萬7980KW，等於28戶住宅1年用電量，還可獲回饋金6萬元，除了永續綠能也造福市民。
市長黃偉哲表示，槌球是既有趣，又能促進運動神經的運動，還能保持體態的健康，很適合樂齡族群，南市府會繼續在公園、綠地尋找場地設置槌球場所，除推廣槌球運動，也讓市民有更多優質的休閒運動場所可使用。
體育處表示，原市立槌球場已設置30多年年，之前因中南區5-25-12M計畫道路將貫穿原槌球場，配合遷建，移至一旁「公37」基地。興建經費1500萬元，其中體育署補助1050萬元，南市府自籌450萬元，共設置4面槌球場地、管理中心、看台及周邊景觀等相關服務設施，除提供台南市辦理槌球比賽使用，平時更是樂齡長者休閒運動的好去處。
教育局長鄭新輝說，槌球場配合台南市綠能政策，設置地面型及屋頂型太陽能光電設施，除提供民眾遮陰，讓球場環境更舒適外，更能配合產出每年11萬7980KW的發電量，等於提供28戶一般住宅用戶1年的用電，每年可獲回饋金約6萬元。
體育處表示，原舊有槌球場，共設置2面槌球場，遷建後場地增加為4面，場地能輪替養護，並設有觀眾席、休憩區、親子廁所與無障礙廁所等友善空間，提供更安全良好的運動環境。槌球委員會說，這項運動適合各項年齡層，殘障民眾也能打，有了設備好、環境佳的槌球場，對推展槌球運動更有助益。
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