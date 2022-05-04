雲林疫情升溫餐廳停不停內用？ 業者：再觀察

台南阿霞飯店宣布停止內用，雲林斗六三好國際酒店配合縣府防疫政策，目前維持開放內用，另斗六一家火鍋店劉姓業者也說，暫時不會停內用，將觀察疫情變化再考慮。

三好國際酒店有大型宴會廳、港點餐廳及自助百匯餐廳，是不少人聚餐、聚會首選場地，不過因應疫情變化，業者同時推出外帶防疫餐盒，目前仍有內用客群，餐廳配合政府政策，暫不停止內用，不過也鼓勵消費者外帶便當或真空美食包回家吃，近期將會推出新菜單及優惠活動。

業者表示，餐廳內用防疫規則嚴格，民眾取用自助餐點須全程戴口罩，也要使用手套，或選擇客製餐盒外帶食用，已實行2年多的防疫飲食作為，多半消費者都能接受。