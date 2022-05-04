快訊

中重症+77創新高 指揮中心證實20多歲女病歿為網路所傳個案

今增本土2萬8420例、新北破萬 添5死亡個案

美國最高法院洩密案：推翻墮胎權引爆司法危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林疫情升溫餐廳停不停內用？ 業者：再觀察

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林三好國際酒店的港點美食頗受歡迎，業者有推出真空包方便民眾外帶。圖／三好國際酒店提供
雲林三好國際酒店的港點美食頗受歡迎，業者有推出真空包方便民眾外帶。圖／三好國際酒店提供

台南阿霞飯店宣布停止內用，雲林斗六三好國際酒店配合縣府防疫政策，目前維持開放內用，另斗六一家火鍋店劉姓業者也說，暫時不會停內用，將觀察疫情變化再考慮。

三好國際酒店有大型宴會廳、港點餐廳及自助百匯餐廳，是不少人聚餐、聚會首選場地，不過因應疫情變化，業者同時推出外帶防疫餐盒，目前仍有內用客群，餐廳配合政府政策，暫不停止內用，不過也鼓勵消費者外帶便當或真空美食包回家吃，近期將會推出新菜單及優惠活動。

業者表示，餐廳內用防疫規則嚴格，民眾取用自助餐點須全程戴口罩，也要使用手套，或選擇客製餐盒外帶食用，已實行2年多的防疫飲食作為，多半消費者都能接受。

另劉姓業者說，店內目前來客數比去年年中疫情大爆發時成長5成以上，最近雲林縣本土確診個案暴增破200多例，確實令人擔憂，也有考慮是否要像以往一樣停止內用，不過多因熟客回流，較好掌握，現仍不跟進停止內用。

雲林疫情拉升，不過一家火鍋店業者說暫時還不會停止內用，圖為火鍋店示意圖。記者陳苡葳／攝影
雲林疫情拉升，不過一家火鍋店業者說暫時還不會停止內用，圖為火鍋店示意圖。記者陳苡葳／攝影
雲林三好國際酒店的港點美食頗受歡迎，業者有推出真空包方便民眾外帶。圖／三好國際酒店提供
雲林三好國際酒店的港點美食頗受歡迎，業者有推出真空包方便民眾外帶。圖／三好國際酒店提供
雲林三好國際酒店的港點美食頗受歡迎，業者有推出真空包方便民眾外帶。圖／三好國際酒店提供
雲林三好國際酒店的港點美食頗受歡迎，業者有推出真空包方便民眾外帶。圖／三好國際酒店提供

疫情 酒店 斗六

延伸閱讀

雲林推出母親節「5夠大心」 提供婦女1站式健檢服務

雲林絲瓜盛產！警組民生巡防專案 捍衛農民心血結晶

雲林累積確診首破千 西螺果菜市場傳播連燒5天

雲林食務所新書刊問世 透過「食通信」把好食材端上桌

相關新聞

台南老舊槌球場變成光電球場 一兼二顧、摸蜊仔兼洗褲

台南市立槌球場今天揭牌啟用，也配合綠能政策，設置地面型及屋頂型太陽能光電設施，每年發電量11萬7980KW，等於28戶住...

雲林疫情升溫餐廳停不停內用？ 業者：再觀察

台南阿霞飯店宣布停止內用，雲林斗六三好國際酒店配合縣府防疫政策，目前維持開放內用，另斗六一家火鍋店劉姓業者也說，暫時不會...

台南社區照顧關懷據點推展創意 吸引長輩一起做綠豆糕

台南市今年第2季社區照顧關懷據點聯繫會報，今天在仁德區成功社區據點舉行，市長黃偉哲出席為據點夥伴加油打氣，並與學員製作米...

斗南農會與金門酒廠契作高粱250公頃 吸引12農會來取經

雲林縣素有農業大縣之稱，因平原地利優勢，稻米種植面積超過4萬公頃，多數旱地農民抽取地下水進行灌溉，但因超量抽取，地下水回...

柳營火車站前轉乘工程今動工 明年第一季啟用

台南市政府今上午舉行柳營火車站前轉乘工程動土典禮，將投入1600萬元改造，將重新建置搭乘動線，火車旅客出站即可透過興建的...

影／網紅「鳳梨鼠薯」變身氣象主播 為嘉縣宣導防災

嘉義縣消防局繼跟拍網紅「九天玄女降落」搞笑影片，宣傳防災，又針對汛期，為提升民眾自主防災意識，邀請網紅「鳳梨鼠薯」，開設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。