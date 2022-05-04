疫情升溫 台南阿霞飯店宣布停止內用

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央雖未禁止餐廳內用，但台南市知名台菜餐廳「阿霞飯店」昨天透過臉書（facebook）宣布即日起暫停內用。

阿霞飯店位於台南市中西區忠義路巷內，知名度相當高，第3代老闆吳健豪昨天在臉書貼文表示「即日起，阿霞飯店暫停內用服務，懇請見諒」，且附上圖文：「在家享用更安心」。

吳健豪說：「大家都要安好，才有希望」、「原來去年是演習，今年才是真的」、「新冠來敲我家門，才不要開門」、「錢再賺就有，家裡有小孩老人，萬一傳染就麻煩」。

吳健豪表示，這波疫情以來，中央雖未禁止餐廳內用，但很多客人怕脫口罩吃飯，發生群聚感染，阿霞飯店決定停止內用，不是生意不好，而是怕員工感染。

他說，台南市單日近500例確診，不少確診者沒症狀，防不勝防。面對即將到來的母親節訂餐，他已通知取消或改外帶。