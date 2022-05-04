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台南社區照顧關懷據點推展創意 吸引長輩一起做綠豆糕

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）和仁德區長者一起做綠豆糕。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）和仁德區長者一起做綠豆糕。圖／台南市政府提供

台南市今年第2季社區照顧關懷據點聯繫會報，今天在仁德區成功社區據點舉行，市長黃偉哲出席為據點夥伴加油打氣，並與學員製作米麵條和綠豆糕。黃偉哲說，他期許據點夥伴繼續努力，提供更多創意服務，吸引長輩動手參與，打造和樂溫馨的社區環境。

為加強據點資源的連結，第2季的會報今天上午10點多在成功社區舉行，搭配健康促進米食DIY輔療課程，由專業講師帶領學員，以米代替麵粉製作米條、綠豆糕、蛋黃酥、米包、鳳梨酥等小點心。此外東山區公所更提供約2000斤地瓜，供現場學員學習地瓜各項料理。

黃偉哲表示，社區照顧關懷據點不僅提供關懷訪視、電話問安、餐飲、健促活動及預防延緩失能等多項服務，同時也是長者聯絡情誼、聊天交換意見的場所，歡迎長者做好基本防疫措施走出戶外，到社區關懷據點運動、學習，健康快樂過銀髮生活。

社會局長陳榮枝說，社會局每季召開社區照顧關懷據點聯繫會報，輔導各據點落實相關服務，提升社區照顧品質及服務量，並增進服務工作人員之間聯繫。今年第2季會報，自今(4)日起至5月10日，分別於仁德區、永康區、北區、東區、玉井區、善化區、安定區、七股區、後壁區、新營區等地舉辦，預計850人參加。

台南市定期安排社區關懷據點業務課程，除了精進志工及夥伴們的基礎服務外，也積極推展新鮮主題，吸引長者參與，截至今年3月底，據點服務人次已達74萬8242人次。

台南市社區照顧關懷據點聯繫會報，今天在仁德區成功社區據點舉行，與會人員分享做綠豆糕、米麵條成果。圖／台南市政府提供
台南市社區照顧關懷據點聯繫會報，今天在仁德區成功社區據點舉行，與會人員分享做綠豆糕、米麵條成果。圖／台南市政府提供

黃偉哲 台南 鳳梨酥

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