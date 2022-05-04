斗南農會與金門酒廠契作高粱250公頃 吸引12農會來取經

雲林縣素有農業大縣之稱，因平原地利優勢，稻米種植面積超過4萬公頃，多數旱地農民抽取地下水進行灌溉，但因超量抽取，地下水回補速度不及，部分地區面臨缺水窘境，再加上近年稻米產量過剩，縣府及斗南農會積極推動轉種旱作高粱，中央提供轉作獎勵金每公頃4.5萬元，縣府再加碼每公頃2萬元，還有未來規劃高鐵沿岸節水獎勵金3萬元。

農業處副處長蔡耿宇說，台灣近年稻米生產技術提升，產量增加卻也面臨生產過剩問題，全縣稻米種植面積逾4萬公頃，為調節倉庫內糧食存量，鼓勵農民改種其他作物。此外，雲林縣地下水長期被抽取灌溉，除了導致地層下陷，現在更因地下水回補不及，面臨缺水問題。為解決此問題，縣府鼓勵農民轉種旱作，種植高粱一期作每公頃補助2萬元，二期作每公頃補助1萬元。

斗南農會總幹事張燕容說，為節省地下水資源，斗南農會100年開始推廣旱地種植高粱，與金門酒廠合作試種高粱10～30公頃，去年種植100公頃，今年因農民好康互相報，種植面積已達250公頃，吸引雲林縣12鄉鎮農會前來取經。

斗南農會也說明，契作高粱中央提供獎勵措施鼓勵農民，高粱轉作獎勵每公頃4.5萬元，一期水稻轉作高粱且搭配輪作，未來規劃高鐵沿岸節水再補助獎勵金3萬元。

台南農改場朴子分場長游添榮，畢生研究玉米、高粱2項作物，成功培育出高粱品種台南7號、台南8號，不只耐旱，耐鹽及耐鹼性也佳，可在PH5.0至8.5土壤生長，唯一缺點是不耐寒，在15度以下會停止生長。

游添榮補充說明，金門酒廠對高粱品質十分講究，寧願以每公斤21元購買台灣高粱，也不進口國外每公斤15元高粱，但也因買貨是懂貨人，每分地要達一定品質與產量才收購，像雲林就很適合種植高粱，有意願的農會都可試種。

斗南鎮種植高粱的沈姓農民說，種高粱比水稻還容易，不只省工還省力，只要在前期把栽仔顧好，不太需要灌溉，且有農機具幫忙採收，唯一要注意的是比較吃肥料一點。