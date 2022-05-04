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柳營火車站前轉乘工程今動工 明年第一季啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
柳營火車站前轉乘工程今動工，完工後旅客出火車站即可搭乘，相當便利。記者謝進盛／攝影
柳營火車站前轉乘工程今動工，完工後旅客出火車站即可搭乘，相當便利。記者謝進盛／攝影

台南市政府今上午舉行柳營火車站前轉乘工程動土典禮，將投入1600萬元改造，將重新建置搭乘動線，火車旅客出站即可透過興建的風雨走廊銜接，預計明年第一季啟用。

台南市長黃偉哲，公路總局嘉義區監理所長黃萬益、市議員蔡育輝、沈家鳳、柳營區長陳玉惠等人與會。黃偉哲說，台鐵在台南有17個火車站，各火車站均有大台南公車路網銜接，形成完整便捷公共運輸服務，各火車站前的轉乘環境提升相當重要。

交通局長王銘德表示，柳營火車站前有大台南公車黃幹線、黃3、黃5等路線，然站前廣場未有完整規畫，公車無法駛入，只能在外圍中山西路上設站牌，旅客必須步行近500公尺才能轉搭公車。

而這項工程將重塑站前廣場，新闢公車迴轉道（一進一出），未來公車可以直接停等在火車站站前，也配合地方需求規劃醫院接駁車停靠位置。

他說，該工程設計理念係緣於柳營稻田中蜻蜓翅膀為發想，採用金屬薄屋頂營造漂浮感，同時可讓光線滲入迴廊，展現輕巧的姿態，整體設計簡潔洗練、富現代感。

交通局公共運輸處長吳俁之表示，除公車停靠區，也一併規畫行人空間、風雨走廊、計程車格位、汽車臨停上下客區、自行車停車區，及考量民眾轉乘特性，也畫設機車110席停車格，打造地方門戶新亮點。

柳營火車站前轉乘工程今動工，明年第一季啟用。記者謝進盛／攝影
柳營火車站前轉乘工程今動工，明年第一季啟用。記者謝進盛／攝影

公車 火車站 台南

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