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影／網紅「鳳梨鼠薯」變身氣象主播 為嘉縣宣導防災
嘉義縣消防局繼跟拍網紅「九天玄女降落」搞笑影片，宣傳防災，又針對汛期，為提升民眾自主防災意識，邀請網紅「鳳梨鼠薯」，開設「旺萊廣播電台」，變身氣象主播，拍攝宣導短片。
「鳳梨鼠薯」用他淺顯平易近人語言，提醒民眾注意颱風防災訊息，不能缺乏防災防颱意識，包含準備緊急避難包、儲備3日份食物及飲水等，災害突然來臨時才能減少傷害，以因應災後生活所需，防災包裡的必備物品，可裝手電筒、行動電源、哨子、口（乾）糧、藥品、身分證件及保暖衣物等一些個人所需物品。
消防局長呂清海說，嘉縣地形東高西低，每逢颱風或豪雨往往會造成平原低窪地區及沿海地區積水情形，也因鋒面過境帶來豐沛雨量造成山區坍方及土石流等災情，近年更因受到全球暖化與氣候變遷影響，台灣地區氣候逐漸轉變為降雨時間集中且大量。
提醒民眾，汛期期間務必預先做好防颱準備，一旦知道颱風可能來襲，請加強注意電視、廣播、網路或利用「166」、「167」氣象錄音電話，隨時收聽（看）颱風消息，掌握最新颱風動向。
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