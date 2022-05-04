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新營醫院優惠消防弟兄 推健檢半價起守護健康
體恤第一線大火救災兄弟辛勞，台南市政府消防局第一救災救護大隊與衛福部新營醫院合作，即日起將原價9000元健檢套餐，以優惠價4500元，守護消防弟兄健康，也可自行挑選多元健檢同享優惠。
新營醫院說，不少消防員常48小時持續上班，這是許多打火弟兄的日常，其健康令人憂心。
而消防員時常處於高壓高工作負荷狀況，且易接觸有害物質，屬罹患職業病的高風險族群。
為提高消防員對自我健康重視，在市府補助下，院方由專業團隊提供專屬健康管理服務，除一般市價9000元健檢，以4500元優惠價外，當事人也可搭配多樣化健康檢查套餐優惠方案（包含護心專案、抗癌專案、腸腸久久及寶肝專案），依年齡層或自己健康狀況，選擇最適切專案進行檢查，量身打造保健康。
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