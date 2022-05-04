蔡易餘兌現下周將划到澎湖 龍舟非法定水域浮具待請示

民進黨台南市議員第1選區（大新營區），英系王宣貿出線，王是嘉義縣立委蔡易餘服務處主任，蔡易餘與王宣貿將兌現承諾，號召一群勇士，13日由布袋鎮第三漁港划龍舟到澎湖，利用時間操練，划龍舟到澎湖是國內創舉，但因龍舟非法定水域遊具，主管機關觀光局雲嘉南國家濱海風景區管理處要請示觀光局。

雲嘉南濱海管理處說，依水域遊憩活動管理辦法，列舉的浮具，包括衝浪板、風浪板、滑水板、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、風箏衝浪、立式划槳及其他浮具，龍舟屬民俗競技浮具，不是法定浮具。

今年嘉縣端節東石龍舟賽因疫情停辦，蔡易餘、王宣貿帶領的龍舟勇士13日出海，將是唯一下海的龍舟，主管出海布袋第三漁港的縣府漁業科，以及海巡署同意放行，但雲嘉南濱海管理處還要請示觀光局。

蔡易餘曾騎水上摩托車載王宣貿登記參選，王初選前誇下豪語，如果順利通過初選，5月將會和團隊成員划龍舟跨過台灣海峽，大家好奇，王宣貿是否會實現承諾，王宣貿說，已展開划龍舟操練及體能訓練，規畫號召一群人輪流划，出動遊艇、水上摩托車護航。