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台南阿霞飯店宣布停止內用 業者：錢再賺就有命只一條
國內新冠肺炎疫情創高峰，雖然中央沒有禁止餐廳內用，但是生意仍大打折扣，台南市知名的台菜餐廳阿霞飯店宣布即日起暫停內用，第三代老闆吳健豪表示，「錢再賺就有，家裡有小孩老人，萬一傳染就麻煩」，為了家人與員工的健康，決定停止內用，只做外賣。
阿霞飯店昨天在臉書公布即日起停止總店的內用，外帶自取一律88折，但是位在南紡購物中心及三井outlet裡面的分店，不受影響，仍然維持內用。
由於下周就是母親節，最近是餐廳訂餐的高峰時段，阿霞選在這個時候停止內用，引起討論，「雖然中央沒有禁止餐廳內用，但還是有業者撐不下去了嗎？」
吳健豪表示，這波疫情以來，中央雖然沒有禁止餐廳內用，要與病毒共存，但是很多客人都怕脫口罩吃飯，發生群聚感染，業績確實受到影響，大概比之前減少5成，但是停止內用，並不是因為生意不好，而是自己跟員工都怕被感染。
他表示，台南市的單日病例已經超過500 ，很多確診的人根本沒症狀，防不勝防，自己身邊也有很多朋友都確診，而且家中還有沒打疫苗的幼兒跟老人，怕大家互相傳染，還是忍痛決定停止內用，母親節訂餐部分，都已經通知客人取消或改外帶。
台南市知名的小吃周氏蝦捲經理楊淑燕表示，內用生意確實受到影響，大約減少3成，而以往做團客的國宴廳，減少更多，甚至一整天都沒有訂餐，只好讓員工休假，但小吃的部分外帶有成長，無論是客人自己打電話來訂餐或是透過外送業者，都有成長，大約兩成。
楊淑燕表示，雖然生意有影響，但是目前並沒有打算停止內用，一切照常。
曾獲米其林推薦的台南福樓餐廳也表示，內用的生意確實影響很多，比之前減少約5成，以往母親節訂餐常常是一位難求，今年的生意則零零落落，外帶的情況也沒有去年多，經營真的很困難。
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